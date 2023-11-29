 

В ТиНАО благоустроили территорию Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни

29.11.2023, 17:10, Новости дня
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Троице-Одигитриевскую Зосимову пустынь основали схимонах Зосима (Верховский) и его духовные дочери в 1826 году. С просьбой к властям столицы провести благоустройство обратилась настоятельница монастыря.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок территорию обители. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы полностью завершены. У монастыря сделали тротуары, обновили освещение. Для транспорта организовали удобные подъезды, отметил заммэра.

Воздушные линии спрятали в кабельную канализацию. В системе водоотведения вместо дренажных канав оборудовали “сухие ручьи” с подпорными стенками.

На территории установили лавочки, организовали парковочные пространства для личных автомобилей и экскурсионных автобусов. Старые опоры освещения заменили на фонари с энергоэффективными светильниками.

В финальной части работ специалисты разбили 4,9 тысячи квадратных метров газона, высадили около 240 кустарников и 50 деревьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о планах реставрации Донского монастыря. Градоначальник отметил, что большая часть работ завершена. В порядок привели 12 исторических башен. Отреставрирована кирпичная кладка, белокаменный декор, установлены оконные и дверные блоки.

Сейчас в Донском монастыре продолжается комплексная реставрация шести объектов, включая западные ворота, монастырскую канцелярию и здание духовной семинарии. В скором времени специалисты приведут в порядок прясла восточной и южной стен и три башни южной стены. Собянин выразил уверенность, что через несколько лет обитель предстанет во всем своем великолепии.

В конце октября мэр Москвы объявил о начале реставрации церкви Вознесения Господня в Коломенском – первого в России каменного шатрового храма. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Планируется привести в порядок цоколь, шатер и галерею, очистить фасад от естественных повреждений и заменить деформированные части. Работы завершатся в 2024 году.


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