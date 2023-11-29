 

Московские причалы подготовили к зиме

29.11.2023, 17:10, Новости дня
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Причалы и лестничные сходы, гранитные покрытия и ограждения тщательно почистили и промыли. Зимой на причалах будут убирать снег и при необходимости устранять дефекты после летнего сезона, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, летом специалисты очищали 11 городских причалов и углубляли акваторию. Это позволило повысить безопасность подхода и швартовки речных судов.

Перед началом работы водолазы провели обследование дна и подняли донный грунт у некоторых причалов. Для этого задействовали баржу с краном, который позволяет извлекать бытовой мусор. На более сложных участках использовали судно с ковшом для подъема грунта.

Несмотря на завершение навигационного периода, электрические суда будут работать даже зимой. Московский речной флот пополнили корабли “Кузнецовка”, “Люблинка”, “Серебрянка” и “Шмелевка”.

Суда изготовили на верфи в Ленинградской области. Они шли до Москвы около двух недель. Перед началом навигации специалисты проведут доработку и финальную настройку, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что приоритетом является безопасность пассажиров, поэтому тестирование судов – ключевой этап подготовки. Они будут ходить на двух регулярных круглогодичных маршрутах по Москве-реке.

Первый круглогодичный маршрут открылся в июне 2023 года. Он связал причалы Киевский и Сердце Столицы. Второй запустили в сентябре. Суда ходят между причалами ЗИЛ и Печатники.

Оплатить поездку можно транспортной картой “Тройка”, банковскими картами или по биометрии. Стоимость проезда уже включена в безлимитные абонементы “Единый” на 90 и 365 дней. Дети до семи лет в сопровождении взрослых могут ездить бесплатно.

В Москве работают Северный и Южный речные вокзалы. За лето их посетили более 1,3 миллиона человек. Принято и отправлено порядка тысячи судов. Наибольшей популярностью пользовались речные путешествия до Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Твери, Костромы и села Константиново в Рязанской области.


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