 

Huawei протестировала собственный спутниковый интернет со скоростью 600 Мбит/с

28.11.2023, 12:05, Новости дня
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На конференции по аэрокосмическим информационным технологиям в городе Чунцин, главный научный сотрудник лаборатории беспроводных технологий Huawei 6G представил результаты тестирования фирменного спутникового интернета, аналогичного проекту Starlink от SpaceX, как пишет iXBT.

Скорость загрузки данных в системе Huawei достигла 660 Мбит/с. Для создания сети использовались спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите, хотя конкретные спутники, задействованные в тестировании, не были уточнены. Возможно, это были китайские спутники, ранее запущенные в космос.

Более того, Huawei уже выпустила флагманский смартфон Mate 60 Pro+, поддерживающий спутниковую связь, что указывает на её планы развертывания подобной сети. Однако пока нет конкретной информации о сроках коммерческого запуска спутникового интернета от Huawei.

Следует отметить, что Apple представила функцию “Экстренный вызов — SOS по спутниковой связи” в своих смартфонах начиная с iPhone 14 в 2022 году, позволяя владельцам отправлять сообщения в экстренные службы при отсутствии мобильной связи. Однако у iPhone нет поддержки спутникового интернета.


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