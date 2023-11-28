Дом в стиле ар-деко построили в Москве по программе реновации

В Москве ввели в эксплуатацию очередную новостройку, возведенную в рамках программы реновации. Масштабную программу по строительству жилья в 2017 году запустил глава города Сергей Собянин. Проект предполагает расселение 5175 домов и охватывает около миллиона москвичей.

Граждане смогут получить равнозначные квартиры, отличающиеся улучшенной планировкой. Перед передачей в собственность специалисты проводят там отделку “под ключ”, устанавливают осветительные приборы и сантехнику, а также мойки и плиты. Новостройки строят в районах проживания переселенцев, как правило, максимально близко к их старым домам.

Ветхое жилье после расселения сносится, а на его месте появляются необходимые для граждан объекты инфраструктуры и новая недвижимость. Дом в стиле ар-деко в Можайском районе также построили на месте ветхой пятиэтажки.

Новостройка расположена по адресу: улица Красных Зорь, дом №23. Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в доме оборудовали 320 квартир, а также подземный паркинг на 73 места.

“Новостройку в стиле ар-деко возвели на месте ветхой пятиэтажки в квартале с развитой инфраструктурой для переселения жителей Можайского района столицы. Общая площадь дома — более 33,6 тысячи квадратных метров”, – подчеркнул глава ведомства.

Новостройка состоит из пяти секций переменной этажности

Из 320 квартир в ней – 61 однокомнатная, 217 двухкомнатных и 42 трехкомнатные. Пять квартир адаптированы под нужды маломобильных граждан.

Первый этаж дома нежилой. Там расположены технические и коммерческие помещения. В каждой секции дома установлены предусмотрено по два лифта, рассчитанные на 400 и 1000 килограммов. Фасады новостройки в стиле ар-деко облицованы клинкерной плиткой и кирпичом натуральных оттенков, а подъезды оформлены витражным остеклением.

Во дворе дома специалисты провели благоустройство и озеленение. Его закрыли от машин. Новые жильцы смогут с безопасностью и комфортом проводить время в зонах отдыха со скамейками, а также пользоваться детскими и спортивными площадками.