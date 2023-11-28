Около станции “Санино” МЦД-4 построят несколько подъездных дорог

Дорожно-транспортная сеть российской столицы регулярно расширяется. Власти города работают над тем, чтобы повысить уровень комфорта и безопасности как водителей, так и пассажиров. Особенно это актуально для активно развивающихся территорий Новой Москвы. К примеру, там построят несколько подъездных дорог к станции Санино Киевского направления МЖД.

Остановочный пункт был открыт в 2020 году, поэтому оборудован всеми современными системами, необходимыми для пассажиров. Осенью текущего года станция “Санино” вошла в состав четвертого Московского центрального диаметра.

Разумеется, местные жители стали чаще пользоваться станцией, ведь это один из самых удобных способов добраться до центра столицы. Поэтому возникла необходимость повысить транспортную доступность платформы МЦД-4.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что план работ включает в себя строительство нескольких улиц в поселении Кокошкино. Кроме того, предусмотрена частичная реконструкция Зайцевского шоссе, уточнил чиновник.

“Запланировано строительство нескольких улиц: от Боровского шоссе и далее вдоль Киевского направления Московской железной дороги, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним, а также формирование отстойно-разворотной площадки”, – подчеркнул Андрей Бочкарев.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что для местных жителей также сделают тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки и парковочные карманы для такси и общественного транспорта.

Глава ведомства уточнила, что с южной стороны от железнодорожной станции Санино специалисты организуют наземную перехватывающую парковку. По ее словам, особые условия создадут для маломобильных граждан.

“Для передвижения маломобильных граждан предусматриваются удобные тротуары, пониженный бордюр и наземные тактильные указатели”, – добавила Анна Яковлева.

Новые улицы оборудуют современными светофорами и оснастят автоматизированной системой управления дорожным движением. Еще один этап работ предусматривает строительство очистных сооружений поверхностного стока рядом с пересечением Проектируемого проезда №7009 с улицей Горького.