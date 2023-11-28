 

В двух зарплатах от бездомных — опрос WSJ показал, что жители США утратили веру в «американскую мечту»

28.11.2023, 4:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

«Американская мечта» кажется осуществимой только 36% жителей США, а 50% и вовсе уверены, что жизнь в Америке стала хуже, чем 50 лет назад. Таковы результаты нового опроса The Wall Street Journal. Опрос является очевидным свидетельством того, что американцы утратили веру в справедливость, чувствуют себя экономически неустойчивыми и считают, что находятся в паре зарплат от того, чтобы оказаться на улице, пишет издание.


AP

Жители США утратили веру в «американскую мечту» — подавляющее большинство американцев считает её неосуществимой, пишет The Wall Street Journal. Такие результаты показал новый опрос издания, проведённый совместно с независимой организацией по социальным исследованиям NORC.

Так называемая американская мечта — идея о том, что каждый, кто упорно трудится, может добиться успеха независимо от своего происхождения, — в сознании многих американцев оказалась недосягаемой. Опрос является очевидным свидетельством того, что жители США «чувствуют себя экономически неустойчивыми и не уверены в том, что лестница к более высокому уровню жизни остаётся прочной», считает The Wall Street Journal.

Согласно проведённому опросу, только 36% избирателей считают, что идея «американской мечты» по-прежнему актуальна и осуществима. Для сравнения — в 2012 году этот показатель составлял 53%.

Кроме того, половина участников опроса заявили, что «жизнь в Америке стала хуже, чем 50 лет назад», передаёт издание. Такая же доля опрошенных согласилась со следующим утверждением: «экономическая и политическая система США настроена против таких людей, как я».

«Американская мечта» показалась наиболее далёкой молодым людям и женщинам: всего лишь 28% процентов женщин и те же 28% людей, младше 50 лет, всё ещё верят в справедливость и реализуемость этой идеи. 

Как пишет издание, по политическому признаку избиратели оказались единодушны: приверженцы обеих партий отмечают «чувство неуверенности и недовольства». По словам одного из опрошенных, «люди чувствуют, что все находятся в паре зарплат от того, чтобы оказаться на улице».

Вину за такие пессимистичные настроения избиратели почти единогласно возлагают на политику Байдена и демократов. Инфляция опережает рост заработной платы уже второй год подряд, а ставки по ипотеке сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 20 лет, отмечает The Wall Street Journal.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Продлить режим ЧС в ФРГ на 2024-й и 2025 год вынуждает ситуация на Украине, заявляют немецкие социал-демократы

28.11 / Без российского топлива морозная погода станет испытанием для энергосистем Европы

28.11 / Американский журналист – Белый дом раздувает миграционный кризис, чтобы навсегда изменить США

28.11 / Euroactiv – в Чехии предупредили, что оружие для Украины заканчивается

27.11 / Профессор Сакс о подрыве «Северного потока» – пора привыкнуть, что власти США нам лгут

27.11 / Le Figaro – санкции неэффективны — французские товары попадают в Россию через страны СНГ

27.11 / Завтра открывается международный форум BRICS+ Fashion Summit, на который приехали представители более 60 стран

27.11 / Анжелика Агурбаш поделилась самым важным секретом счастья

27.11 / 100-тысячный домовый указатель появится в Москве

27.11 / Собянин рассказал, как Москва поддерживает отечественную киноиндустрию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика