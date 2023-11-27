100-тысячный домовый указатель появится в Москве

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27.11.2023, 15:51, Новости дня
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С 2014 года в российской столице формируется система навигации, отвечающая единому стандарту. Синие таблички с белыми буквами идеально встраиваются в архитектурный облик города и помогают жителям и гостям Москвы быстро ориентироваться в пространстве.

В скором времени в городе появится 100-тысячный домовый указатель. Его установят на здании в Северо-Западном административном округе, расположенном по адресу: улица Маршала Рыбалко, дом №2, корпус №2. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

“Единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды”, – подчеркнул заммэра.

Органично встроенные в пространство столичный улиц, синие таблички с белыми буквами показывают дорогу к ближайшей станции метро, Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров, объектам культуры, образования, здравоохранения, достопримечательностям.

Кроме того, в Москве реализуется проект историко-патриотической навигации. В частности, возле домов, в которых жили герои ВОВ, а также рядом с объектами, связанными с исторически значимыми для России периодами или выдающимися отечественными деятелями устанавливают указатели с QR-кодами.

Примечательно, что жители столицы принимают непосредственное участие в выборе топонимов для городских объектов. На цифровом портале “Активный гражданин” москвичи могут голосовать за названия улиц и проспектов, парков и скверов, а также станций метро.

К примеру, активные граждане сформировали в Москве целый кинематографический квартал в районе Раменки. Теперь там установлены домовые указатели, соответствующие единому образцу, с именами знаменитых актеров и режиссеров.

В частности, пользователи цифрового портала увековечили память Фаины Раневской, Андрея Миронова, Леонида Гайдая и других выдающихся деятелей. Кроме того, москвичи выбрали название для 27 станций метро, а в 35 районах проголосовали за названия для местных парков и скверов.


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