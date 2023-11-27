Собянин рассказал, как Москва поддерживает отечественную киноиндустрию

Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о Московской цифровой киноплатформе – едином сервисе по организации съемок на территории города. С ее помощью можно забронировать локацию, подобрать реквизит и оборудование, подать заявку на грант правительства Москвы, отметил он.

“В пилотном режиме Цифровая киноплатформа начала работать в конце сентября. За это время ее услугами воспользовались уже порядка 400 раз”, – уточнил Собянин.

По его словам, более половины заявок связаны с бронированием локации для съемок. Около 180 вопросов касаются аренды оборудования.

Кинопроизводители могут забронировать 12 студийных площадок в кластерах МЕТМАШ, Киностудия имени М. Горького и Кинопарк “Москино”. Доступно большое количество предметов реквизита, включая эксклюзивные и редкие предметы.

Московская цифровая киноплатформа обеспечила производителям оперативный доступ к съемочной инфраструктуре.

“Для бизнеса – это значит снижение стоимости производства. А для зрителя – больше хороших фильмов”, – подчеркнул мэр Москвы.

Собянин ранее рассказал о создании кинокластера мирового уровня в Москве. На киностудии имени Горького и на МЕТМАШе появятся новые студийные площадки, а в Новой Москве создается Кинопарк Москино площадью 320 гектаров.