 

Собянин рассказал, как Москва поддерживает отечественную киноиндустрию

27.11.2023, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о Московской цифровой киноплатформе – едином сервисе по организации съемок на территории города. С ее помощью можно забронировать локацию, подобрать реквизит и оборудование, подать заявку на грант правительства Москвы, отметил он.

“В пилотном режиме Цифровая киноплатформа начала работать в конце сентября. За это время ее услугами воспользовались уже порядка 400 раз”, – уточнил Собянин.

По его словам, более половины заявок связаны с бронированием локации для съемок. Около 180 вопросов касаются аренды оборудования.

Кинопроизводители могут забронировать 12 студийных площадок в кластерах МЕТМАШ, Киностудия имени М. Горького и Кинопарк “Москино”. Доступно большое количество предметов реквизита, включая эксклюзивные и редкие предметы.

Московская цифровая киноплатформа обеспечила производителям оперативный доступ к съемочной инфраструктуре.

“Для бизнеса – это значит снижение стоимости производства. А для зрителя – больше хороших фильмов”, – подчеркнул мэр Москвы.

Собянин ранее рассказал о создании кинокластера мирового уровня в Москве. На киностудии имени Горького и на МЕТМАШе появятся новые студийные площадки, а в Новой Москве создается Кинопарк Москино площадью 320 гектаров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / В двух зарплатах от бездомных — опрос WSJ показал, что жители США утратили веру в «американскую мечту»

28.11 / Продлить режим ЧС в ФРГ на 2024-й и 2025 год вынуждает ситуация на Украине, заявляют немецкие социал-демократы

28.11 / Без российского топлива морозная погода станет испытанием для энергосистем Европы

28.11 / Американский журналист – Белый дом раздувает миграционный кризис, чтобы навсегда изменить США

28.11 / Euroactiv – в Чехии предупредили, что оружие для Украины заканчивается

27.11 / Профессор Сакс о подрыве «Северного потока» – пора привыкнуть, что власти США нам лгут

27.11 / Le Figaro – санкции неэффективны — французские товары попадают в Россию через страны СНГ

27.11 / Завтра открывается международный форум BRICS+ Fashion Summit, на который приехали представители более 60 стран

27.11 / Анжелика Агурбаш поделилась самым важным секретом счастья

27.11 / 100-тысячный домовый указатель появится в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика