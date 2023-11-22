60 процентов американцев считают, что Джо Байден знал о сделках своего сына и помогал ему

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Результаты нового опроса по поводу сомнительных сделок Хантера Байдена грозят проблемами президенту США, пишет NewsNation. По данным исследования, большинство американцев считают, что Джо Байден знал о бизнесе своего сына, по утверждению республиканцев, связанного с коррупцией.

Новый опрос по поводу трудностей Хантера Байдена с законом грозит проблемами президенту. Выяснилось, что большинство американцев считают, что президент Байден знал о зарубежных сделках своего сына, которые, по утверждению республиканцев, были связаны с коррупцией в те времена, когда Байден занимал пост вице-президента. Том Демпси в Вашингтоне расскажет больше. Итак, Том, Хантер Байден снова оказался в центре внимания.

ТОМ ДЕМПСИ: Да, администрация Байдена не может избавиться от внимания к этому делу, потому что это новое исследование Гарварда и Harris показало, что свыше половины из 2800 зарегистрированных участников опроса считают: президент Джо Байден помогал и участвовал в бизнес-сделках Хантера. Посмотрим ещё раз на некоторые из результатов.

По полученным данным, 60 процентов опрошенных уверены, что президент Джо Байден участвовал в делах своего сына Хантера. Однако опрос выявил большие расхождения в зависимости от политической принадлежности: 81 процент опрошенных республиканцев считают, что президент знал о бизнесе своего сына, тогда как только 39 процентов демократов согласились с этим. Половина независимых опрошенных также считают, что президент всё знал.

Всё это происходит на фоне продолжающегося расследования в отношении семьи Байдена. Председатель надзорного комитета палаты представителей и республиканец Джеймс Комер считает, что у него есть надёжные сведения, демонстрирующие, что семья Байдена брала деньги в обмен на доступ к бывшему тогда вице-президентом Джо Байдену. Никаких особых доказательств, свидетельствующих о ненадлежащих действиях занимавшего в то время пост вице-президента Байдена, пока представлено не было. Республиканцы палаты представителей продолжают копаться в текстовых сообщениях, электронных письмах, банковых выписках с участием Хантера Байдена, которые, по их мнению, свидетельствуют о ненадлежащих действиях.

В понедельник республиканка из Палаты представителей Клаудия Тенни опубликовала в социальных сетях цитату: «С каждым днём Республиканская партия находит всё больше подтверждений того, что президент скомпрометирован. Это масштабная попытка сокрытия информации президентом Соединённых Штатов, и мы всеми силами стремимся добраться до её истоков и привлечь Байдена к ответственности». Однако демократы в надзорном комитете палаты представителей недавно опубликовали следующую цитату: «В ходе этого расследования председатель Комер исказил множество фактов, выдумал некоторые и утаил доказательства в попытке отвлечь внимание от своего полного провала в поиске каких-либо доказательств ненадлежащих действий президента и, тем более, правонарушений, влекущих за собой импичмент».

Также стоит отметить, что этот опрос Harris провёл о 30 политических фигурах — и Хантер Байден получил наиболее низкий рейтинг среди этих 30 политических фигур.

Эта история далека от завершения. Это был Том Демпси, большое спасибо.

Дата публикации 21 ноября 2023 года.