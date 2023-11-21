 

«Больше не подают» — украинские активисты жалуются на потерю интереса со стороны Запада

21.11.2023, 11:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украинские активисты сообщают, что количество пожертвований существенно уменьшилось после начала конфликта на Ближнем Востоке. Фокус общественного внимания сместился. Свою роль сыграло и провальное и затянутое наступление ВСУ. RND сообщает, что украинцы, почувствовав отстранённость на Западе, полагают, что теперь конфликт затянется «на всю их жизнь» и им придётся с ним жить, как «с неизлечимой болезнью».


AP

После начала конфликта на Украине распространение получили платформы по сбору пожертвований для ВСУ. В первые месяцы конфликта люди на Западе активно жертвовали таким проектам, но «шло время — и поток пожертвований уменьшился, хотя и сохранялся, а с началом войны между Израилем и ХАМАС поток превратился в капли».

Новости о Ближнем Востоке заполнили социальные сети, и, как признаёт Тимофей Постоюк, один из украинских активистов, «наши сообщения по сбору средств просто теряются» на этом фоне.

Но проблема глубже, считает RND, «внимание в целом сместилось» — и украинцы справедливо «опасаются, что их войска и их борьба будут забыты на фоне глобальной усталости, конкурирующих политических программ и ограниченности ресурсов».

«Чем дольше мы говорим о нашей войне, тем меньше интереса она вызывает», — соглашается 21-летний Иван Магуряк, живущий во Львове. По его мнению, процесс утраты интереса к Украине начался на Западе задолго до вспышки конфликта на Ближнем Востоке. Магуряк считает, что падение западной поддержки связано и с провалом летнего наступления. Сообщения о громких успехах ВСУ исчезли, но «это не значит, что ничего не происходит», — расстраивается Магуряк, имеющий в рядах ВСУ несколько родственников. 

Громко обещанное контрнаступление ВСУ началось значительно позже, чем планировалось и оказалось менее успешным, чем хотелось бы на Западе, напоминает RND. Союзники Киева пытаются подбодрить Украину. Так, в начале ноября на Украину прибыл Пит Буттиджич, министр транспорта в кабинете Джо Байдена, который должен был заверить Украину в сохранении поддержки США.

«Моё пребывание здесь — это способ показать, что помимо большой озабоченности и внимания к тому, что происходит на Ближнем Востоке, мы уделяем Украине столько же внимания и приверженности, как и раньше», — заявил Буттиджич в Киеве.

Но такие заявления уже мало действуют на украинцев. К разочарованным голосам украинцев присоединяется и Зеленский, который в начале ноября пожаловался американскому телеканалу на «усталость людей в мире» от ситуации на Украине. По мнению Зеленского, конфликт на Ближнем Востоке «сыграл на руку» российскому президенту Владимиру Путину, так как отвлёк западное внимание от Украины.

Украинцы готовятся к тому, что им придётся самим нести теперь полностью все расходы на продолжение боевых действий против России. «Как бы страшно это ни звучало, сейчас я готовлюсь к тому, что эта война продлится всю мою жизнь», — заявляет 34-летняя Зоя Красовская из Киева, «это похоже на диагноз неизлечимой болезни, которая не убьёт вас, но вы живёте с осознанием того, что она будет у вас всегда».

Тимофей Постоюк, живущий в Нидерландах и собирающий пожертвования для ВСУ, сообщает, что после начала войны между Израилем и ХАМАС поступления сократились вдвое. Более того, «впервые пожертвования с Украины превысили пожертвования из-за границы». Говоря о настроениях на Западе, Постоюк приходит к выводу, что там «борьба Украины за независимость просто больше не стоит на повестке дня, по крайней мере на данный момент».


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