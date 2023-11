Мечты: После поражения на Украине союзники отвернутся от Америки, ведь РФ надрала ей задницу

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на всю экономическую и военную помощь Киеву, Вашингтон уже фактически потерпел поражение в украинском конфликте и тем самым дискредитировал себя, считает политический аналитик и автор YouTube-канала Garland Nixon Гарланд Никсон. На его взгляд, даже «европейским вассалам» Америки стало очевидно, что противостояние с Москвой, в которое они влезли, оказалось тщетным и лишь усилило их зависимость от США.

На этот раз они (американские власти. — ИноТВ) взялись за сверхдержаву, и люди следят за происходящим. А США говорят: «Мы собираемся вложить на Украину всё, что у нас есть. Вы увидите всю мощь Соединённых Штатов. Мы предоставим им деньги, оружие, разведданные. Мы дадим им всё. Мы покажем, на что мы способны на Украине, и мы собираемся устроить русским взбучку».

И они принялись это выполнять, а Путин делал то, что делает обычно. Он встречался со своими людьми, не торопясь обдумывал ответные шаги, использовал широкий спектр вариантов: экономических, дипломатических, военных. И он выжидал: «Мы используем время и не будем торопиться». Он делал всё это и, разумеется, добился успеха.

А теперь весь мир говорит (Вашингтону. — ИноТВ): «Вы утверждали, что бросили вызов серьёзному противнику. Вы сказали нам, что энергично примитесь за дело и выбьете из русских всю дурь. Давайте посмотрим, как большие парни дерутся… и вам надрали задницу. И вы собираетесь ползти на другую войну, которую тоже проиграете».

Это огромное поражение для американской империи. Оно свидетельствует об её окончании. Некоторые заявляют: «Они (США. — ИноТВ) применят ядерное оружие!» Нет, не применят. Они проиграют как обычно. Они всегда выбирают поражение.

И они верят, что мы можем проиграть и двигаться дальше, а люди просто забудут об этом. Они всегда в это верили. Почему? Потому что так происходило исторически. Они проигрывают и через секунду продолжают заниматься своими делами, переходя к следующему шагу.

Я думаю, что на этот раз всё будет точно так же, потому что весь мир смотрит на ситуацию. И после окончания этого конфликта вы увидите появление других сил. Вы увидите сопротивление всё большего числа стран. Вы увидите, как они начнут показывать США средний палец.

США по-прежнему очень сильны в экономическом и военном отношении. Но люди не боятся. Влияние — это всего лишь влияние, но когда вы его используете, оно становится силой. Итак, теперь страны скажут: «Вы утверждаете, что обладаете влиянием. Я не буду вас слушать, вам придётся применить силу».

А можно ли везде применять силу? Можете ли вы применять силу в Африке? Атаковать страны Латинской Америки? Нельзя применять силу везде одновременно. Вы продолжаете угрожать РФ и Китаю, вам не удастся применять силу везде.

Так что это большой провал. И республиканцы собираются сделать всё, чтобы он воплотился и ошеломил Байдена. Но не важно, сделают они это сейчас или нет, даже если они продолжат… единственное, что они могут сделать, это продолжать вливать деньги на Украину. И эти деньги пойдут, и техника будет взрываться.

Но на данном этапе республиканцы собираются отступить и оставить Байдена, Нуланд и Блинкена в уязвимом положении. Они собираются разоблачить их на национальном уровне. И меня совсем не удивит, что The New York Times, The Washington Post, CNN и прочие СМИ, которые сейчас нападают на Нетаньяху и требуют его ухода, точно так же набросятся на Байдена. Когда он откажется от этого, когда он проиграет, я думаю, вы увидите, что правящая элита отвернётся от него.

И они попытаются рассказывать, что войну проиграли не США, а Байден, Нуланд и Блинкен. «Американская империя не ослабевает. Она не делала глупостей и не потерпела поражение в этом конфликте. Дело всего лишь в кучке идиотов, которые занимали руководящие посты. Мы их выставим вон и выпорем, отправим в «Центр стратегического зла и ужасных дел», где они смогут работать. Велим им держать язык за зубами или, возможно, привлечём к разработке плана цензуры или чего-то подобного совместно со Стэнфордским университетом, чтобы помешать людям писать в Twitter то, что нам не нравится. Отправим их туда с этой целью и двинемся дальше». Это план. План с сомнительными результатами.

Ведь вы также будете наблюдать, как наши союзники, «союзники», то есть вассальные государства в Европе скажут: «Матерь Божья, что мы только что видели? Нас втянули в этот кавардак, и теперь мы зависим от США больше, чем когда-либо». И США примутся давить на них ещё сильнее.

И вы увидите, как другие страны начнут говорить: «Мы не хотим быть союзниками этих людей. Боже правый! Посмотрите, что они сделали. Это катастрофа! Мы хотим быть союзниками Путина. Почему? Потому что он надрал им задницу».

Вот перед вами две противоположные стороны: парень, которому надрали задницу, и парень, которую её надрал. Большинство людей могут решить последовать за парнем, который победил, а не за тем, всю задницу которого украшают синяки.

Дата публикации 18 ноября 2023 года.