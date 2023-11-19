 

«Крепостное право, а не военная служба» – украинки требуют ротации для своих мужей и возвращения их в семью

19.11.2023, 13:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Одновременно в ряде крупнейших городов Украины состоялись протесты женщин, которые требовали изменений правил военной службы и внедрения ротации личного состава. Они указывали на то, что их мужья находятся в депрессии, устали и морально истощены, потому что сражаются на фронте с самого начала конфликта, пишет Interia.


АР

Протесты женщин с требованием демобилизации прошли 12 ноября в крупнейших украинских городах. Демонстрации состоялись среди прочего в Одессе, Киеве, Днепре, Запорожье, Полтаве и Тернополе. Женщины и дети, принимавшие участие в уличных акциях, требовали установления детальных условий службы. «Мы требуем временной службы», «Пришло время для других» и «Мы забыли, как выглядит папа» — это только некоторые из лозунгов, которые можно было увидеть на транспарантах протестующих, пишет Interia.

Более того, украинские женщины обвиняют командование армии в том, что они не дают разрешения солдатам выйти в отпуск, из-за чего некоторые дети не видели своих отцов почти два года. Жёны и девушки призвали внедрить решения, на основании которых военнослужащие могли бы вернуться домой после 1,5 лет службы, а также демобилизовать солдат, уже ранее воевавших на фронте. Женщины, выступая от имени своих партнёров, также обратили внимание на то, что многие из них находятся в депрессии, устали и морально истощены. В связи с этим они заслуживают отдыха и нуждаются в профессиональной психологической помощи. Между тем, по мнению протестующих украинок, для многих мужчин армия превратилась в «крепостное право».

«Наши мужчины не моложе и не здоровее других… Верните их домой, замените другими», — заявляла протестующая из Днепра Елена. По её словам, есть ещё украинцы, которые в состоянии отправиться на фронт. «Надо просто пройти по улице, посетить спортивные и ночные клубы», —добавила она. В свою очередь, жена военного из Запорожья отметила, что необходимо добиться того, чтобы в ходе конфликта всё время не служили одни и те же люди.

Interia рассказывает, что протестующие женщины также устроили протест в Кривом Роге, родном городе Владимира Зеленского. В ходе демонстрации прозвучал лозунг «Армия, а не рабы». Участники демонстрации пытались донести, насколько невозможно провести без отдыха более 600 дней. Тем временем многие военнослужащие оказались именно в такой ситуации, всеобщая мобилизация была объявлена ​​на Украине 24 февраля 2022 года, в день начала конфликта. В стране также было введено военное положение, а 8 ноября этого года власти продлили всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года.


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