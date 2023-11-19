 

«Мы всё нарушили» — НАТО якобы спровоцировало конфликт на Украине и лишило её независимости

19.11.2023, 9:02, Новости дня
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Киев никогда не имел ничего общего с демократией, а у власти там стоит «комик, который раньше рассказывал анекдоты на русском языке на московских сценах», заявил экс-полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью некому Judging Freedom. Но ещё больше усугубило ситуацию и спровоцировало конфликт вмешательство НАТО — расширение альянса нарушило все обещания Запада, фактически лишив Украину независимости и нейтралитета.

ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, полковник ВС США в отставке: С самого начала этого конфликта я понимал, что мы имеем дело не с джефферсоновской демократией — отнюдь нет — и не со страной, которая имеет какие-либо перспективы стать таковой. Но, похоже, она случайно наткнулась на комика, который раньше рассказывал анекдоты на русском языке с московских сцен. С приходом Зеленского Украина, казалось, приобрела лидера, которого интересовала Украина, а не только собственный кошелёк. Поэтому мне было любопытно посмотреть, что из этого получится.

Но я очень скоро понял, что там повсюду наши агенты ЦРУ, там повсюду были наши спецназовцы. И мы готовили нечто, как я понимал, не слишком хорошее в стратегическом плане, в самом сердце Европы. И это полностью нарушало все обещания, которые мы — Джордж Буш — старший, президент Эдуард Шеварднадзе, президент Михаил Горбачёв и Джеймс Бейкер, госсекретарь Буша, — давали в начале 90-х годов. Мы договаривались, что если они позволят Германии воссоединиться и разрешат ей остаться в НАТО, то мы ни на дюйм не будем расширять НАТО на восток. 

Все говорят, что это было сомнительно и недостоверно. Вовсе нет! Человек, который был там, в Екатерининском дворце, с Горбачёвым — он был советником по национальной безопасности Рональда Рейгана, а потом председателем и имел дело с генералом Моисеевым и Горбачёвым лично — всё подробно мне рассказал. Мы всё нарушили. И мы уже давно начали подрывать всякие перспективы Украины быть независимой и, по сути, нейтральной страной в сердце Европы. Это сделали мы.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2023 года.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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