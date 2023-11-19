 

The Verge сообщил о переговорах OpenAI с уволенным гендиректором о возвращении

19.11.2023, 8:17, Новости дня
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Совет директоров OpenAI ведет переговоры с Сэмом Альтманом о его возможном возвращении на пост генерального директора компании. Об этом пишет The Verge.

В публикации отмечается, что Альтман имеет двойственное отношение к идее возвращения в компанию и стремится к существенным изменениям в управлении.

18 ноября стало известно, что после ухода генерального директора три высокопоставленных сотрудника OpenAI также ушли из компании. Среди них – Якуб Пачоцки, руководитель отдела научных исследований, Александр Мадри, руководитель команды по оценке потенциальных рисков, связанных с ИИ, и Шимон Сидор, научный исследователь стартапа.

Ранее OpenAI также анонсировала свои планы по разработке собственных чипов для искусственного интеллекта.


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