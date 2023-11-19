В Швеции оштрафовали автошколу за общение преподавателя с учеником на русском языке

В Швеции инструктор по вождению одной из автошкол разговаривал с украинским учеником на русском языке, чем сильно оскорбил иммигранта. Возмущённый пострадавший обратился с жалобой к омбудсмену по борьбе с дискриминацией, который встал на сторону заявителя и выдвинул официальное требование, чтобы автошкола выплатила украинцу крупную компенсацию за понесённый моральный ущерб, передаёт Samnytt.



AP

В Швеции украинец записался на урок вождения в одну из автошкол, однако преподаватель стал разговаривать с ним на русском языке. Когда мужчина попросил провести ему урок на английском или шведском языке, ученику было отказано на том основании, что уровень его знаний шведского слишком низкий, передаёт Samnytt.

Оскорбившийся украинец обратился с жалобой к уполномоченному по вопросам дискриминации, который принял сторону потерпевшего и выдвинул официальное требование, чтобы автошкола выплатила пострадавшему компенсацию в размере 40 тыс. шведских крон (337 тыс. руб. — ИноТВ) за дискриминацию по этническому признаку.

«Поскольку преподаватель автошколы потребовал, чтобы урок проводился на русском языке, с мужчиной обошлись хуже, чем с другими шведоязычными учениками автошколы. Причиной требования говорить по-русски была этническая принадлежность мужчины. Таким образом, речь идёт о дискриминации», — приводит издание Samnytt выдержку из решения уполномоченного по делам дискриминации.

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