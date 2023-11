СТРАНА – ЕС остаётся крупнейшим импортёром российских энергоресурсов

Европейский союз остаётся крупнейшим импортёром российских нефти и газа. Как передаёт «СТРАНА.ua», согласно информации Center for Research on Energy and Clean Air, основными покупателями российских энергоресурсов являются Германия, Нидерланды и Италия.



С начала спецоперации на Украине РФ заработала €550 миллиардов на продаже нефти и газа. Как пишет «СТРАНА.ua», такие данные опубликовал Center for Research on Energy and Clean Air.

ЕС остаётся крупнейшим импортёром российских энергоресурсов. Основными покупателями являются Германия (€28 млрд), Нидерланды (€18 млрд) и Италия (€17 млрд).

После ЕС в списке главных покупателей следует Китай, который потратил более €143 млрд. Кроме того, РФ экспортирует энергоресурсы в Индию, Турцию и Южную Корею.

