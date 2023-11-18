 

СТРАНА – ЕС остаётся крупнейшим импортёром российских энергоресурсов

18.11.2023, 23:35, Новости дня
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Европейский союз остаётся крупнейшим импортёром российских нефти и газа. Как передаёт «СТРАНА.ua», согласно информации Center for Research on Energy and Clean Air, основными покупателями российских энергоресурсов являются Германия, Нидерланды и Италия.


AP

С начала спецоперации на Украине РФ заработала €550 миллиардов на продаже нефти и газа. Как пишет «СТРАНА.ua», такие данные опубликовал Center for Research on Energy and Clean Air.

ЕС остаётся крупнейшим импортёром российских энергоресурсов. Основными покупателями являются Германия (€28 млрд), Нидерланды (€18 млрд) и Италия (€17 млрд).

После ЕС в списке главных покупателей следует Китай, который потратил более €143 млрд. Кроме того, РФ экспортирует энергоресурсы в Индию, Турцию и Южную Корею.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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