 

SCMP – американский комик Стив Карелл сыграет в «Дяде Ване»

18.11.2023, 20:00, Новости дня
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Актёр Стив Карелл, прославившийся главной ролью в сериале «Офис», исполнит роль Ивана Войницкого в постановке пьесы Чехова «Дядя Ваня», пишет South China Morning Post. Премьера постановки, которую продюсирует бродвейский «Линкольн Центр», намечена на 2 апреля следующего года.


AP

Известный американский актёр Стив Карелл сыграет главную роль в бродвейской постановке пьесы Антона Чехова «Дядя Ваня», пишет South China Morning Post.

По информации издания, одно из известнейших произведений русского драматурга поставит нью-йоркский «Линкольн Центр». В самом центре постановку называют «поразительно актуальным новым переложением» Чехова. Адаптация пьесы была поручена финалистке престижной Пулицеровской премии Хайди Шрек. Премьера спектакля назначена на 2 апреля 2024 года.

61-летний Карелл прославился ролью регионального менеджера Майкла Скотта в популярнейшем комедийном телесериале «Офис» — американской версии одноимённого британского сериала, напоминает SCMP. «Офис» оставался на экранах девять лет и за этот срок получил множество наград «Эмми». 

В числе последних работ актёра — сериал Netflix «Космические силы», а также многосерийный фильм «Пациент», спродюсированный сервисом Hulu. Предстоящая роль станет дебютом актёра на Бродвее, уточняется в материале газеты.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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