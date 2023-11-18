«Дела Киева плохи» – польский генерал рассказал, что у США нет денег не только на Украину, но даже на Израиль

Пока что Москва не спешит завершать украинский конфликт, возможно, она скорее настроена на предстоящую зиму или только следующий год, считает польский генерал Богуслав Пацек. В беседе с TOK FM он указал на крайне сложную ситуацию для Украины — американской помощи в следующем году ей уже ждать не стоит.



АР

Польский генерал Богуслав Пацек признал, что положение на фронте тяжёлое и в настоящее время Украина столкнулась с серьёзной проблемой. Это связано не только с плохой погодой. В основном всё усугубляется ситуацией в секторе Газы. «В результате помощь в виде вооружений, которые должны были быть переданы Украине, попадает в Израиль, что ставит нашего восточного соседа в сложное положение», — объяснил он TOK FM.

В беседе польский военный также оценил настоящую ситуацию в США, где президент Джо Байден недавно принял бюджет до конца января и февраля следующего года. «И денег там нет ни для Украины, ни для Израиля. На Украину ещё можно потратить 5 процентов в рамках предыдущего бюджета. Это не так много, но ведь уже середина ноября», — добавил он.

Одновременно Пацек призвал не драматизировать ситуацию, потому что конфликт и так не перейдёт в активную фазу из-за погоды и слякоти. «С российской стороны никто не торопится. Россияне захотят его разрешить или зимой, или только в следующем году», — уверил он. «Путин хорошо понимает, что если он бросит все свои силы, американцам придётся передать что-то новое или большее количество чего-то», — оценил он.

Генерал также обратил внимание и на то, что российскому президенту Владимиру Путину вовсе необязательно гнаться за эффектными победами, хватает и войны на истощение. Именно такой род конфликта больше всего отвечает его интересам на настоящий момент. «И за такой статичной, патовой картиной, скорее напоминающей Первую мировую войну, нежели Вторую, мы скорее всего будем наблюдать ещё на протяжении нескольких недель, пока земля не замёрзнет. И тогда возможно много событий, здесь много что стоит под знаком вопроса», — отметил польский военный. Одновременно у него нет сомнений в том, что украинский конфликт продлится и в следующем году.

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