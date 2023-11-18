 

Ученые: Миллионы людей умрут из-за экстремальной жары и засухи

18.11.2023, 3:27, Новости дня
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Новое исследование предсказало, что к 2050 году экстремальная жара унесёт почти в пять раз больше жизней, пишет телеканал WION. Миллионы людей рискуют умереть с голоду из-за обычной засухи и инфекционных заболеваний, вызванных смертельной жарой.

Новое исследование предсказало, что к 2050 году экстремальная жара унесёт почти в пять раз больше жизней. Зловещее предупреждение появилось в ежегодной оценке журнала Lancet, где перечисляются несколько способов, с помощью которых изменение климата угрожает человеческим жизням. 

Исследование показывает, что миллионы рискуют умереть с голоду из-за обычной засухи, в то время как всё больше людей страдают от инфекционных заболеваний. И возглавляют список инфекции, вызванные смертельной жарой, которые, как ожидается, убьют примерно в пять раз больше людей в ближайшие десятилетия. 

2023 год был объявлен самым жарким в истории человечества, а прошлый месяц — самым жарким октябрём за историю наблюдений. В последнем исследовании говорится, что в прошлом году люди во всём мире в среднем 86 дней подвергались воздействию опасных для жизни температур. 

С 1991 года по прошлый год число смертей среди людей старше 65 лет из-за жары выросло на 85%. Однако несмотря на растущие призывы к глобальным действиям, выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, достигли новых максимумов. 

В новом докладе ООН говорится, что вместо сокращения правительства удваивают производство ископаемого топлива. Глава ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество смотрит в дуло невыносимого будущего. 

Он призвал ликвидировать разрыв в амбициях в области климата на предстоящем саммите COP28 в Дубае в конце этого месяца. 3 декабря на саммите в Дубае впервые пройдёт день здоровья, на котором эксперты расскажут, как отражается на здоровье глобальное потепление.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2023 года.   

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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