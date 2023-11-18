 

Основанный на правилах Запада миропорядок ведёт к «распространению варварства»

18.11.2023, 2:15, Новости дня
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Вашингтон предоставил Тель-Авиву свободу действий, и теперь Израиль может безнаказанно делать всё, что захочет, независимо от того, сколько людей будет убито, и несмотря на нарушение международного права. Основанный на правилах миропорядок Запада именно сейчас применяется в секторе Газа и ведёт к «распространению варварства». Об этом заявил шведский аналитик Магнус Стенлунд в интервью SwebbTV.


AP

Правителей западного мира, похоже, не волнует, что происходит с населением Газы, где в результате израильских бомбардировок на сегодняшний день погибло более 11 тыс. человек, среди которых более 4600 детей. По крайней мере, Запад не пытается прекратить происходящее. В этой связи редакция SwebbTV задаётся вопросом, является ли это примером «порядка, основанного на правилах», при котором Запад и его союзники делают то, что считают правильным в данный момент. По словам аналитика Магнуса Стенлунда, бездействие законов о военных преступлениях приводит к «распространению варварства».

Можно сказать, что суть так называемого порядка, основанного на правилах, о котором все уши прожужжали в том числе шведские политики, заключается в том, о чём в текущий момент времени думает Вашингтон и правящая элита западного мира. Основанный на правилах миропорядок «более гибкий» по сравнению с международным правом, и он применяется именно сейчас в Газе. По всей видимости, Израиль может безнаказанно делать всё, что захочет, независимо от того, сколько людей будет убито, и несмотря на нарушение международного права, отмечает SwebbTV.

Вашингтон предоставил Тель-Авиву свободу действий, поскольку с израильской стороны уже открыто заявляют о том, что от жителей Газы нужно избавиться путём переселения на Запад и в другие страны мира. Ни с того ни с сего всё стало разрешено, сетует автор статьи.

Однако на израильские бомбардировки реагируют крупные мусульманские общины, проживающие на Западе. Сообщается, что в Лондоне около полумиллиона человек вышли на демонстрацию в поддержку Палестины. По словам Стенлунда, протестующие очень возмущены произраильски настроенными шведами и властями страны, многие из которых хотели бы того же, чего хотел министр культурного наследия Израиля, — сбросить атомную бомбу на сектор Газа, считая, что единственное правильное решение — уничтожить всё население. Шведский аналитик убеждён, что если занимать подобную позицию и публично говорить об этом, то не следует удивляться, если в Швеции произойдёт такой же теракт, от которого пострадал Израиль. Стенлунд призывает сограждан «прийти в себя» и задуматься, стоит ли оно того. 

По мнению аналитика, бомбёжки Газы идут не на пользу даже самому Израилю, поскольку они в любой момент могут спровоцировать «мировой пожар». Возможное участие в конфликте мусульманских стран будет означать, что Израиль обречён, завершает SwebbTV.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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