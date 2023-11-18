 

После слов Байдена о «диктаторе Си» передёрнуло даже госсекретаря

18.11.2023, 2:15, Новости дня
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Выражение лица Энтони Блинкена после слов Байдена о «диктаторе» не требует комментариев, считают ведущие Fox News. Реакция шокированного госсекретаря прекрасно описывает всю ситуацию: одним словом Байден обнулил все результаты переговоров. «Все морщатся, когда говорит Джо Байден», — отмечает журналист Джесси Уоттерс. Он сравнивает президента со стариком, который никак не хочет уступать место у игрового автомата молодому поколению.

РЕПОРТЁР: Господин президент, после сегодняшней встречи вы бы по-прежнему назвали председателя Си диктатором? Это слово вы употребляли ранее в этом году.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Ну, послушайте, так оно и есть. Я имею в виду, что он диктатор в том смысле, что он — человек, который управляет коммунистической страной, основанной на форме правления, совершенно отличной от нашей.

Взгляните на реакцию Блинкена, когда президент Байден называет Си Цзиньпина, с которым мы целый год пытались добиться встречи, диктатором. После такого даже госсекретаря Блинкена передёрнуло.

ДЖЕССИ УОТТЕРС, политический обозреватель: Я думаю, все морщатся, когда говорит Джо Байден. А Си — не диктатор. Он личный банкир Джо Байдена.

Но то, что заявил Дуэйн Джонсон, весьма интересно. Ведь «голосующих за Байдена» просто не существует. Я никогда не видел наклейки в поддержку Байдена на бамперах машин, я никогда не видел футболки с Байденом, шляпы в его поддержку… 

А как же ваша мама?

ДЖЕССИ УОТТЕРС: Моя мама не за Байдена — она против Трампа! Такими раньше были все демократы. А теперь все хотят, чтобы он ушёл — он ведь должен был избраться, а потом передать эстафету. Он как тот парень в игровом зале, который слишком стар, чтобы вообще там находиться. И он играет в баскетбол в Hot Shot, а все дети ему говорят: «Эй, старик, ты же обещал, что теперь наша очередь!» А он никак не уходит.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2023 года.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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