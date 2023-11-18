 

Без Украины и Израиля — Байден одобрил законопроект о временном финансировании правительства

18.11.2023, 1:05, Новости дня
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Байден одобрил проект о временном финансировании правительства США, не включающий в себя помощь Украине и Израилю, пишет The Washington Post. Одобренный проект временно предотвращает остановку работы правительства, но оставляет нерешёнными вопросы поддержки этих двух стран как минимум на два месяца, пока не будет рассмотрено долгосрочное финансирование на полный год.


AP

Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства США, не включающий в себя помощь Украине. Об этом пишет газета The Washington Post. Как отмечает издание, одобренный проект временно предотвращает остановку работы правительства и переносит «борьбу по вопросам бюджета» на следующий год.

Подписанный Байденом в четверг закон о временных расходах принят за день до возможной остановки работы правительства. Теперь вопросы о финансировании, в том числе о помощи Израилю и Украине, не будут подниматься в конгрессе как минимум два месяца — таким образом, оказание военной поддержки США этим странам вновь «остаётся в тупике», пишет The Washington Post.

Пакет расходных документов сохраняет финансирование правительства на текущем уровне до начала переговоров по долгосрочному пакету. Сроки принятия законопроектов об ассигнованиях на полный год разделены на две даты: 19 января — для одних федеральных ведомств и 2 февраля — для других.

Как ранее заявил новый спикер палаты представителей Майк Джонсон, он «больше не собирается поддерживать никакие временные меры финансирования». По его мнению, подписанный Байденом законопроект должен закладывать основу для «борьбы» правительства с сенатом в следующем году.

Как подчёркивает издание, в законопроект не включены не только запрошенные Белым домом почти $106 миллиардов на оказание военной помощи Израилю и Украине. Проект также не предусматривает выделение средств на гуманитарную помощь палестинцам и другие дополнительные запросы, включая средства на обеспечение безопасности южной границы. Ожидается, что законодатели будут разбираться с этим вопросом после Дня благодарения, — пока им остаётся только выражать «надежду на достижение договорённости».

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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