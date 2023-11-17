 

Пропутинский политик – Запад потерпел сокрушительный провал на Украине

17.11.2023, 7:15, Новости дня
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Планы Запада победить Россию на Украине потерпели сокрушительный провал, заявил во время своего выступления в бундестаге член немецкой партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Мосдорф. Несмотря на огромную поддержку Киеву так и не удалось добиться никаких военных успехов, а российская экономика не только не ослабла под воздействием штрафных мер, но напротив укрепилась.

МАТТИАС МОСДОРФ, депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии»: Вот уже 20 месяцев на Украине бушует опосредованная война. И теперь стало очевидным то, что АдГ говорила всегда: «Ваши военные цели провалились». Больше $200 миллиардов западной поддержки ни привели почти ни к каким результатам. На этой неделе Spiegel написал, цитирую: «Перспективы для Киева выглядят мрачными. Оружия не хватает. США начинают отворачиваться. А вступления в ЕС ещё долго не стоит ожидать».

Другие расчёты Запада также не оправдались. Несмотря на всё более масштабные пакеты санкций в российской экономике сейчас дела обстоят лучше, чем раньше. А главным образом лучше, чем у ЕС. Объёмы производства оружия в РФ с лихвой покрывают потери и превосходят возможности западных государств.

Нам пытались внушить, что русские, испытывая острый дефицит, вытаскивают микросхемы из стиральных и посудомоечных машин, чтобы у них была хоть какая-то электроника. Всё это была пропаганда и ложь. Согласно американским источникам, в этом году РФ нарастила производство танков в семь раз, бронированного транспорта — в 4,5 раза, артиллерии — в 2 раза, а боеприпасов — в 60 раз. 25 армия и дополнительные 350 000 резервистов готовы к бою, а «Вагнер» стал частью национальной гвардии.

Вы все здесь с вашим словесным обострением и поставкой всё более тяжёлого вооружения не только потерпели сокрушительный провал, но и теперь несёте большую часть вины за сегодняшнюю ситуацию, так как прекрасно знали, что происходит.

Другая иллюзия, о которой мы недавно узнали, касается поставки из ЕС одного миллиона артиллерийских снарядов, которые должны были сломать превосходство российской артиллерии. В действительности до сих пор были поставлены только 223 тыс. единиц. По большей части — из запасов, а не из производства. При этом они стоят не €2000 за снаряд, а €3600. И на этом ещё не всё. РФ произвела уже 2 миллионов этих 155 мм артиллерийский снарядов. Вспомните, что говорили в АдГ 20 месяцев назад. Что ваши военные цели ни к чему не приведут, как и ваши попытки якобы защищать свободу на Гиндукуше. Кабул передаёт привет.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2023 года. 

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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