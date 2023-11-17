США должны стремиться к завершению конфликта на Украине, а него продлению, считают сторонники Кремля

Ситуация на поле боя на Украине складывается не в пользу Киева, пишет American Conservative. И сторонники продолжения конфликта уже отчаялись до такой степени, что озвучивают одни только слабые отговорки и несуразные аргументы. В частности они говорят, что военная помощь ВСУ помогает создавать в США рабочие места. В действительности же на этом только наживаются «торговцы смертью» и похоронные бюро, а самые продуктивные сферы экономики — такие как образовательная и медицинская — наоборот лишаются денег, рассказывает американское издание.



AP

Для Украины ситуация на поле боя с Россией складывается плохо, пишет The American Conservative. Сторонники продолжения конфликта в Киеве, Вашингтоне, а также столицах восточноевропейских стран уже отчаялись до такой степени, что приводят в защиту своей позиции крайне несуразные аргументы.

В частности они говорят, что боевые действия помогают создавать рабочие места в США. Схожие утверждения озвучивают и в администрации главы Белого дома Джо Байдена. Там говорят, что убивать иностранцев — это хорошо для экономики, что вкладывания ещё большего количества денег американских налогоплательщиков в бессмысленный конфликт обогатит граждан США, «укрепит американскую экономику и создаст новые рабочие места для американцев».

«Но если это так, то почему был заблокирован запрос администрации на $61,4 млрд? Почему бы не удвоить, утроить или даже учетверить эту сумму? Ведь тогда экономика перейдёт в гипер-режим и создаст миллионы рабочих мест. Чем больше иностранцев будет умирать, тем лучше будет американцам!

Да и зачем ограничиваться одним только финансированием боевых действий между русскими и украинцами? Почему бы не принять в них участие? Только представьте, сколько оружия придётся купить Вашингтону и сколько новых рабочих мест появится, если и американцы будут сражаться! И процветать будут не только торговцы смертью, но и владельцы американских похоронных бюро».

Сторонники продления конфликта, конечно же, приводят ужасный аргумент, констатирует автор. Ведь на самом деле все деньги, потраченные на производство оружия, забираются из других более продуктивных сфер. А секторы образования, здравоохранения и чистой энергии создают гораздо больше рабочих мест. По сравнению с бомбой покупка любого другого товара приносит американской экономике больше пользы.

Поэтому Вашингтон должен стремиться к окончанию этого конфликта, а не его продлению и расширению, заключает издание. Оправдывать масштабную опосредованную войну против Москвы как инструмент создания рабочих мест в США, разжигать бесконечные конфликты в Европе, создавать угрозу ядерной войны, толкать Россию в объятия Ирана, Северной Кореи и Китая — всё это крайне безответственное поведение. «Вместо того, чтобы придумывать слабые отговорки для неправильной политики, администрация Байдена должна защищать американцев», заключает автор статьи.

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