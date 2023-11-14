Bloomberg: Apple работает над «самой амбициозной» iOS

iOS 18, которая по планам Apple должна быть представлена в 2024 году, станет ключевым событием в мире мобильных устройств. Об этом заявил инсайдер и корреспондент Bloomberg Марк Гурман.

Из внутренних документов компании Apple стало известно, что iOS 18 планируется как “амбициозный и убедительный” проект. Ожидается переработка дизайна интерфейса, улучшение производительности, внедрение новых опций безопасности и значительные функциональные изменения. Важным элементом станут функции, основанные на фирменном генеративном искусственном интеллекте Apple.

Подробности о будущей операционной системе Apple пока остаются под секретом, однако Гурман подчеркнул, что iOS 18 обещает стать самым значимым обновлением с 2020 года. Именно тогда была выпущена iOS 14 с важным нововведением в виде виджетов, аналогичных Android.

“Apple стоит перед сложной задачей в сфере программного обеспечения, запланированной на 2024 год. После нескольких лет небольших обновлений iOS следующая версия операционной системы для iPhone и iPad может внести революционные изменения”, – отметил Гурман в своем обзоре.