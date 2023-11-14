 

Bloomberg: Apple работает над «самой амбициозной» iOS

14.11.2023, 8:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

iOS 18, которая по планам Apple должна быть представлена в 2024 году, станет ключевым событием в мире мобильных устройств. Об этом заявил инсайдер и корреспондент Bloomberg Марк Гурман.

Из внутренних документов компании Apple стало известно, что iOS 18 планируется как “амбициозный и убедительный” проект. Ожидается переработка дизайна интерфейса, улучшение производительности, внедрение новых опций безопасности и значительные функциональные изменения. Важным элементом станут функции, основанные на фирменном генеративном искусственном интеллекте Apple.

Подробности о будущей операционной системе Apple пока остаются под секретом, однако Гурман подчеркнул, что iOS 18 обещает стать самым значимым обновлением с 2020 года. Именно тогда была выпущена iOS 14 с важным нововведением в виде виджетов, аналогичных Android.

“Apple стоит перед сложной задачей в сфере программного обеспечения, запланированной на 2024 год. После нескольких лет небольших обновлений iOS следующая версия операционной системы для iPhone и iPad может внести революционные изменения”, – отметил Гурман в своем обзоре.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Гибель мирного населения в секторе Газа вынуждает Запад усиливать давление на Израиль

14.11 / Расследование по «Северному потоку» выглядит всё менее достоверным на фоне противоречивой информации в западных СМИ

14.11 / Ставка Путина сыграла — украинцы начинают уставать от конфликта с Россией

13.11 / NTD – крупнейшие в Марокко древнеримские бани обнаружили во время раскопок

13.11 / От эстонского гражданства в основном отказываются в пользу российского и финского

13.11 / Пропутинский обозреватель для Daily Mail – В приготовленном на вашингтонской кухне украинском конфликте пора заключать мир

13.11 / Ouest-Francе – «настоящий тупик» — эксперты усомнились в возможности завершить украинский конфликт на поле боя

13.11 / Мэр Москвы назвал самые яркие культурные проекты столичного метро

13.11 / Собянин: Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи

13.11 / «Тупиковая ситуация» в конфликте впервые привела к открытому расколу между военным и политическим руководством Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика