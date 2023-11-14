Гибель мирного населения в секторе Газа вынуждает Запад усиливать давление на Израиль

Западным странам приходится ужесточать свой тон по отношению к Израилю из-за гибели мирного населения в секторе Газа в результате израильских бомбардировок, пишет El País. Как отмечается в статье, если ранее лидеры Европы и США призывали правительство Биньямина Нетаньяху к прекращению огня лишь вполголоса, то теперь это требование звучит уже открыто и во весь голос.



AP

Запад день ото дня ужесточает свой тон по отношению к Израилю из-за бомбардировок мирного населения в ходе войны израильтян с ХАМАС, пишет El País.

Критика становится всё более открытой, а давление на израильского премьера Биньямина Нетаньяху — всё более сильным.

Между тем все западные страны поддерживают право Израиля на самооборону и на военную реакцию в ответ на бойню 7 октября, в результате которой, по последним оценкам, в Израиле погибло 1200 человек.

Однако постоянно поступающие кадры со смертями и разрушениями, а также растущее число жертв среди гражданского населения в секторе Газа — по данным палестинских властей, погибло уже более 11 тыс. человек – вынуждают западные страны, от Франции до США, требовать снижения интенсивности израильских бомбардировок.

До недавнего времени лидеры Европы и США вполголоса призывали Нетаньяху и его правительство пойти на этот шаг, однако теперь их требования звучат уже публично и во весь голос. Ранее создавалось ощущение, что такое словосочетание, как «прекращение огня», было под запретом в некоторых западных столицах: они предпочитали говорить о «паузе» или «гуманитарных паузах». Теперь же о нём говорят открыто.

«Прекращение огня — это единственное имеющееся у нас решение, так как невозможно объяснить, что, бомбя невинных людей, мы хотим бороться с терроризмом, — заявил в эту пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. — Фактически сейчас бомбят мирных жителей: эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут».

Издание при этом отмечает, что мало кто зашёл в своей критике Израиля так далеко, как Макрон, чьи заявления Нетаньяху назвал «серьёзной ошибкой, фактической и моральной». Но в Евросоюзе всё чаще звучат голоса, которые, подобно президенту Франции, бьют тревогу, указывая на необходимость соблюдения международного права. Однако, согласно дипломатическим источникам, попытки превратить эти призывы в декларацию пока не увенчались успехом из-за сопротивления Германии, Чехии и Австрии.

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