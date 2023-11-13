 

Мэр Москвы назвал самые яркие культурные проекты столичного метро

13.11.2023, 13:32, Новости дня
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Московский метрополитен сотрудничает с музеями, театрами и другими культурными площадками. О самых интересных мероприятиях в столичной подземке рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

В 2016 году метрополитен вместе с Третьяковской галереей организовал образовательный проект “Интенсив ХХ”. Москвичи могли узнать интересные факты о русском искусстве прямо в пути.

В 2017 году на станции “Деловой центр” состоялся предпоказ премьеры оперы-оратории “Сильмариллион. Памяти Толкина”. Мероприятие прошло в рамках празднования 82-летия столичного метро.

В том же году в подземке прошла “Ночь русского балета”. Были исполнены лучшие партии из постановок “Щелкунчик”, “Лебединое озеро”, “Эсмиральда” и “Дон Кихот”.

Ко Дню Победы в 2021 году на станции “Парк Победы” прошел предпремьерный показ фильма “Девятаев”. В вестибюле станции установили симулятор самолета, полевую кухню и тематическую фотозону.

В 2023 году на “Арбатской” можно было послушать рок-хиты в исполнении группы Imperialis Orchestra. В сентябре в честь дня города на “Маяковской” выступил джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана.

Также подземка становилась площадкой для модных показов. В 2022 году на “Маяковской” в рамках “Московской недели моды” прошел показ коллекций молодых мастеров.

“За последние 10 лет на станциях метро прошло более 50 крупных культурных мероприятий, зрителями и участниками которых стали тысячи человек”, – подчеркнул Собянин.

С 2016 года в Москве действует проект “Музыка метро”. Музыканты выступили в подземке более 350 тысяч раз. Насладиться живой музыкой можно ежедневно с 10 до 17 и с 20 до 22 часов по будням и с 10 до 22 часов по выходным.


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