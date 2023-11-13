 

Собянин: Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи

13.11.2023, 12:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Создание максимально комфортных условий для приемных семей – одна из приоритетных задач Москвы. Об этом во Всемирный день сирот рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что Москва помогает материально и психологически тем, кто готов принять в семью ребенка. В столице действует более 40 школ, которые позволяют семьям принять решение, а также 33 службы сопровождения замещающих семей.

На каждого приемного ребенка из бюджета Москвы выплачивается от 20,8 до 34,7 тысячи рублей ежемесячно. В семейных центрах родители могут получить правовую консультацию, записать детей на мастер-классы и тренинги, написал Собянин в своем телеграм-канале.

В семьях живут 17,4 тысячи приемных детей – 94% столичных сирот. В 2023 году новый дом обрели 760 детей, уточнил мэр.

Во время поиска семьи для ребенка он живет в одном из 12 центров содействия семейному воспитанию. Помещения там устроены как квартира. Ребята посещают обычные детские сады и школы, наблюдаются у врачей в поликлиниках.

Собянин подчеркнул, что город оказывает помощь сиротам и после достижения совершеннолетия. При необходимости их обеспечивают жильем.

Напомним, что в 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета Москвы. Увеличится размер пособий и выплат гражданам старшего поколения, семьям с детьми и инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / «Тупиковая ситуация» в конфликте впервые привела к открытому расколу между военным и политическим руководством Украины

13.11 / От предложения Расмуссена по НАТО и Украине мало помощи — обозреватель Frankfurter Allgemeine

12.11 / Американцы по уши в долгах — больше, чем когда-либо в истории человечества

12.11 / Учёные смогли увидеть чёрную дыру возрастом почти как Вселенная

12.11 / Украина не хочет выполнять требования польских перевозчиков и называет их протест «болезненным ударом в спину»

12.11 / Бездомных собак будут кормить красной рыбой

12.11 / Кто из звезд шоу-бизнеса принципиально не делает пластические операции?

12.11 / «Войны никто не хочет» — Венгрия и Словакия могут встать на пути вступления Украины в ЕС

11.11 / Нехватка денег и кадров — Франция столкнулась с серьёзными проблемами в армии

11.11 / Депутат назвал популизмом критику хода СВО военкорами и блогерами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика