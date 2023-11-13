 

«Тупиковая ситуация» в конфликте впервые привела к открытому расколу между военным и политическим руководством Украины

13.11.2023, 11:05, Новости дня
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После нескольких месяцев тяжёлых потерь украинское контрнаступление застопорилось и конфликт, по признанию многих на Украине, зашёл в тупик, пишет The Daily Telegraph. В результате этого после 20 месяцев конфликта в этой стране впервые публично проявился раскол между политическим и военным руководством, а также начали поступать сообщения о том, что Киеву уже настоятельно рекомендуют рассмотреть возможность мирных переговоров с Россией.


AP

После нескольких месяцев тяжёлых потерь в контрнаступлении, которое закончилось тем, что многие на Украине, в том числе генерал Валерий Залужный, назвали тупиковой ситуацией, появились сообщения о том, что Киеву теперь настоятельно рекомендуют рассмотреть возможность мирных переговоров с Москвой, пишет The Daily Telegraph.
 
На фоне застопорившегося наступления обычно хранящаяся в тайне напряжённость в отношениях между политическим и военным руководством Украины стала достоянием общественности.

Потребовалось 20 месяцев конфликта, чтобы возник раскол между военным и гражданским руководством, хотя ранее уже звучали заявления о спорах по поводу чрезмерно оптимистичных взглядов политиков, отмечается в статье.

В результате в недавнем интервью Time Зеленский предстал «уставшим, встревоженным и раздражительным». Он тогда признал, что усталость от конфликта «накатывается волной».

«Вы видите это в Соединённых Штатах, в Европе», — заявил Зеленский.

За последние пять месяцев боёв Киев вернул себе лишь крошечную территорию. Украинские официальные лица теперь опасаются, что предполагаемый тупик может подтолкнуть западных союзников активнее настаивать на мирных переговорах с Россией, что вынудит их сдать территории в обмен на прекращение конфликта.

Кроме того, украинские чиновники также обеспокоены тем, что внимание международной общественности смещается на Ближний Восток, где война между Израилем и ХАМАС грозит перерасти в конфликт, который может охватить весь регион.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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