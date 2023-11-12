 

Украина не хочет выполнять требования польских перевозчиков и называет их протест «болезненным ударом в спину»

12.11.2023, 11:30, Новости дня
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С 6 ноября продолжается протест польских перевозчиков на трёх пограничных пунктах с Украиной — он продлится не менее двух недель в круглосуточном режиме, пишет Wprost. Издание обращает внимание на то, что хотя последствия акции уже негативным образом сказываются как на экономике Украины, так и на экономике ЕС, Киев не хочет идти на условия Варшавы, то есть вернуться к предписаниям, которые действовали до начала украинского конфликта.


АР

На польско-украинских пограничных переходах протесты продолжаются. В связи с сохраняющимися трудностями и сложной ситуацией состоялась встреча министров инфраструктуры обеих стран, но Киев заявил, что не намерен выполнять требования, предъявленные польской стороной, пишет Wprost. 

В четверг 9 ноября министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и его украинский коллега Александр Кубраков обсудили протест польских перевозчиков и блокаду трёх пограничных переходов. Польские демонстранты требуют восстановления правил, которые действовали до начала украинского конфликта, включая возвращение лицензионных требований для водителей с Украины.

Wprost напоминает, что протесты начались в понедельник 6 ноября в 12 часов на погранпереходах в Гребенне, Дорохуске и Корчовой. Водители заявили, что блокада будет проходить 24 часа в сутки, а сама акция протеста продлится не менее двух недель. Условие скорейшего разблокирования пограничных переходов — принять их требования.

«Блокирование границы польскими протестующими нарушает логистические маршруты, что уже сказывается как на экономике Украины, так и на экономике ЕС», — заявили в украинском министерстве, отклонив при этом требования польских перевозчиков. «Ключевой вопрос заключается в том, чтобы не обсуждать какие-либо изменения или отмену соглашения о либерализации», — добавили они. 

Несмотря на противоположные ожидания водителей, министерство призывает их к диалогу. «Украина уважает право на протест и готова к конструктивному диалогу для разрешения ситуации, обсуждения на всех уровнях», — уверили они. 

В свою очередь посол Украины в Польше Василий Зварич прокомментировал протест более резким образом. «Это болезненный удар в спину Украины, которая страдает от российской агрессии. Коридоры солидарности между Украиной и ЕС оказались под угрозой. Мы призываем положить конец блокаде границы!» — написал он в соцсети на X. 

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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