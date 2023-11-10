Обострение на Ближнем Востоке скажется на всех, в том числе на ЕС и США

Конфликт в секторе Газа окажет влияние на весь мир, считает колумнист Foreign Policy. И если в ЕС увеличивается раздор между некоторыми членами, Штатам приходится менять свою внешнюю политику, то РФ и Китаю это обострение на

руку. Они получили новые аргументы в пользу многополярного мира, который пытаются построить.



AP

Нынешний конфликт в секторе Газа входит в число тех войн, которые сказываются на всём международном сообществе, пишет колумнист Foreign Policy Стивен Уолт.

«Чтобы понять, какими могут быть эти более широкие последствия, важно вспомнить общее состояние геополитики непосредственно перед тем, как ХАМАС предпринял внезапную атаку 7 октября», — пишет автор статьи. Война на Украине, по его оценке, шла не очень хорошо: летнее контрнаступление Украины застопорилось, баланс военных сил постепенно смещался в сторону Москвы, а надежды на то, что Киев сможет вернуть утраченные территории либо силой оружия, либо путём переговоров, угасали.

Кроме того, де-факто США вели экономическую войну против Китая, чтобы помешать ему доминировать в производстве полупроводников, искусственном интеллекте, квантовых вычислениях и других областях высоких технологий. Вашингтон считал Китай своим главным долгосрочным соперником. При этом в Штатах рос скептицизм, «сможет ли высокий забор помешать Китаю завоевать позиции хотя бы в некоторых важных областях технологий».

На Ближнем Востоке администрация Байдена с помощью формальных гарантий безопасности и, возможно, ядерных технологий стремилась отвадить Саудовскую Аравию от сближения с Китаем и уговорить её на сближение с Израилем.

Но затем случилось нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. Во-первых, война подрывает усилия по сближению Саудовской Аравии и Израиля. Во-вторых, Штаты стремились меньше времени и внимания уделять Ближнему Востоку, переключившись на Азию. А теперь азиатским странам будет доступно меньше дипломатического и военного потенциала.

В-третьих, конфликт в секторе Газа автор статьи называет катастрофой для Украины. В СМИ доминирует тема Ближнего Востока, что затрудняет выделение помощи Украине. Теперь и 41% американцев считают, что Штаты и без того слишком много помогают Украине.

Конфликт на Украине превратился в войну на истощение, а это означает, что артиллерия играет центральную роль на поле боя. Однако Штаты и их союзники и прежде не могли произвести достаточно боеприпасов для удовлетворения потребностей Украины, что вынудило Вашингтон забирать их у Южной Кореи и Израиля. А теперь как минимум часть этих боеприпасов, которые могли быть предназначены для Украины, пойдут Израилю.

Это плохая новость и для Европейского союза, пишет автор статьи. По его словам, ЕС смог укрепить своё единство благодаря украинскому конфликту. Но война в секторе Газа возродила разногласия в Европе: некоторые страны безоговорочно поддерживают Израиль, а другие проявляют симпатию к палестинцам. Серьёзный разлад возник и внутри Брюсселя: около 800 сотрудников ЕС подписали письмо, критикующее главу Еврокомиссии фон дер Ляйен за слишком предвзятое отношение к Израилю. «Чем дольше будет продолжаться война, тем шире будут расти эти трещины. Эти разногласия также подчёркивают дипломатическую слабость Европы, если не бесполезность», — пишет автор статьи.

Однако при этом обострение на Ближнем Востоке — это очень хорошие новости для РФ и Китая. Палестина отвлекает Штаты от Украины и Восточной Азии. Нынешняя ситуация даёт Москве и Пекину ещё один аргумент в пользу многополярного миропорядка, который они давно отстаивают, а не системы, возглавляемой США. Заключается он в том, что Штаты управляли Ближним Востоком последние 30 лет, и вот результат: война в Ираке, скрытый ядерный потенциал Ирана, появление «Исламского государства»*, гуманитарная катастрофа в Йемене, анархия в Ливии и провал мирного процесса в Осло. А ещё жестокая атака ХАМАС 7 октября показывает, что Вашингтон не может защитить даже своих ближайших друзей.

У западных стран со странами Юга уже была пропасть во взглядах на украинский конфликт. Лидеры многих стран глобального Юга были возмущены двойными стандартами и избирательным вниманием со стороны западных элит. И теперь в остальном мире гораздо больше сочувствуют положению палестинцев, чем в США или Европе. И дальше эта пропасть будет только больше. Как отметил один западный дипломат: «Мы определённо проиграли битву на глобальном Юге. Вся работа, которую мы проделали с глобальным Югом по украинскому вопросу, была утрачена… Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас снова не послушают».

Более того, люди за пределами НАТО обеспокоены избирательным вниманием Запада. На Ближнем Востоке вспыхивает новая война — и западные СМИ полностью поглощены ею, политики пытаются высказаться, что следует сделать. Между тем на той же неделе, когда началось обострение, ООН сообщила, что около 7 миллионов человек стали беженцами в Демократической Республике Конго из-за столкновений там. Но эта история резонанса не вызвала, хотя там число пострадавших больше, на Ближнем Востоке.

Впрочем, государства глобального Юга по-прежнему будут вести дела с Соединёнными Штатами и другими странами, несмотря на их гнев и раздражение по поводу лицемерия Запада. Но вряд ли они станут прислушиваться к увещеваниям о нормах, правилах и правах человека. Автор статьи предупреждает: «Не удивляйтесь, если всё больше государств начнут рассматривать Китай как полезный противовес Вашингтону».

Наконец, страны могут начать задаваться вопросом, почему внешнеполитический истеблишмент США не предвидел приближения этого кровопролития и почему они ничего не смогли с этим сделать. Если к этому добавится и провал на Украине, то они станут сомневаться, точно ли лидеры США понимают, что происходит, знают, как реагировать, и уделяют хотя бы некоторое внимание тем ценностям, которые исповедуют. «Если это не так, то зачем в чём-либо прислушиваться к советам американцев?» — вопрошает колумнист Foreign Policy.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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