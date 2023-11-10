Два в одном — в США консервированного тунца возвели в ранг искусства, но не забыли и о голодающих

В Нью-Йорке проходит выставка, на которой дизайнеры представляют необычные творения, созданные из консервных банок, причём полных. Как передаёт NTD, после выставки все консервы передадут благотворительной организации, которая помогает накормить голодающих.

Эта скульптура накормит голодных. В Нью-Йорке проходит выставка Canstruction. Здесь дизайнеры представили необычные творения. Все созданы из консервных банок, причём полных.

В этом году в конкурсе участвуют 28 команд. Они превратили 45 тысяч банок тунца, лосося и других продуктов в скульптуры, бросающие вызов гравитации.

С лёгкой руки дизайнеров появились фигуры жирафов, черепашек-ниндзя, Винни-Пуха и гигантского голубя.

ДЖЕННИФЕР ГРИН, сотрудница организации Canstruction: В конкурсе Canstruction участвуют архитекторы, инженеры и студенты. Они проектируют и строят эти гигантские сооружения из банок с едой. За моей спиной вы видите победителя номинации «Лучший оригинальный дизайн».

Жюри выбрало ещё пять победителей в различных номинациях. После выставки все консервы передадут благотворительной организации City Harvest. Она помогает накормить голодающих в Нью-Йорке.

ДЖЕННИФЕР ГРИН: Эта организация забирает еду из ресторанов в конце дня. Но перед Днём благодарения она сможет пожертвовать нуждающимся консервы.

Конкурс Canstruction проходит в 31-й раз. С 93 года организация передала благотворительным фондам почти полторы тонны еды.

ДЖЕННИФЕР ГРИН: Всё началось с восьми маленьких скульптур, а потом разрослось. Первый раз всё провели в нью-йоркском отделении, которое основало Общество управления дизайном. Теперь проходит более 175 выставок Canstructions по всему миру.

Скульптуры будут выставлены до 13 ноября. Потом их раздадут нуждающимся.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2023 года.

—