UnHerd – Израиль помог отвлечь внимание от того, что Украина проигрывает в войне

Украина проигрывает в войне с Россией, и это признают даже соратники Зеленского, пишет UnHerd. Только сам Зеленский упрямо требует военных побед, достичь которых невозможно. Но Украине и её западным союзникам пошло на пользу обострение конфликта на Ближнем Востоке, ведь это отвлекло внимание общественности от их положения.



AP

После обострения ситуации на Ближнем Востоке СМИ стали обращать на Украину меньше внимания, но это пошло во благо Зеленскому и его союзникам, пишет UnHerd. Это «скрыло от общественности неприятную правду: Украина — и Запад — проигрывают войну».

Даже самые большие максималисты, которые отстаивают подход «победа любой ценой», сейчас начинают признавать, что контрнаступление при поддержке НАТО провалилось, пишет автор статьи. И с ним согласны украинские политики. Бывший помощник Зеленского Арестович назвал контрнаступление катастрофой и прямо обвинил Зеленского в ряде стратегических ошибок: «Возврата к границам 1991 года не будет, и Крыма* в ближайшее время не будет».

И такое развитие событий многие предсказывали, отмечает автор статьи. «Однако настоящим шоком стало то, что теперь это признаёт главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный», — пишет автор статьи, приводя выдержки из его интервью, где он признал, что контрнаступление зашло в тупик. Кроме того, он сказал, что по сути Украина обескровила саму себя. А киевские власти признают, что сотни тысяч украинцев всеми силами пытаются избежать мобилизации.

«Однако единственным человеком, который, похоже, не желает смотреть в лицо реальности, является сам Зеленский», — пишет автор статьи. Как говорят эксперты, «вера Зеленского в окончательную победу Украины над Россией закрепилась в форме, которая беспокоит некоторых из его советников», которые охарактеризовали убеждённость Зеленского как «непоколебимую, граничащую с мессианством». «Он обманывает себя, — заявил один из ближайших помощников Зеленского. — У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это».

Подобный пессимизм и недоверие к гражданскому руководству страны ощутимы даже на передовой. Некоторые командиры начали отказываться исполнять приказы о наступлении, даже если они исходили непосредственно от администрации президента. По словам приближённых к Зеленскому лиц, даже если США и их союзники предоставят обещанное оружие, у Украины не будет достаточного количества солдат для его применения.

Автор статьи называет Зеленского отчаявшимся: «Всё более изолированный лидер, в бреду расхаживающий по своему бункеру, требующий полной военной победы, которая, как все знают, невозможна». При этом многие из заявлений, которые сейчас озвучивают люди Зеленского, уже больше года высказывались критиками стратегии НАТО на Украине. Но их отвергали. «Сколько жизней было принесено в жертву ради достижения невозможной военной цели?» — вопрошает автор статьи.

Учитывая ситуацию, у Украины остаётся не так много вариантов, пишет автор статьи. Один из них — затаиться и подготовиться к длительной войне на истощение, в которой, как отмечает сам Залужный, РФ имеет преимущество. Но для этого нужны постоянные поставки оружия с Запада. А в США всё меньше политиков поддерживают идею о предоставлении помощи Украине. «Вполне вероятно, что новый раунд помощи Украине в конце концов будет одобрен, но ясно, что срок поддержки Украины со стороны США подходит к концу», — пишет автор статьи.

Как только Штаты перестанут спонсировать Украину, ЕС вряд ли сможет и захочет заполнить эту брешь. И тогда Украине не останется иного выбора, кроме как вести переговоры о перемирии и идти на компромисс с Россией, пишет автор статьи. Есть данные, что Запад уже начал секретные переговоры, но публично говорить об этом нельзя, ведь тогда придётся объяснять, почему Киеву было запрещено проводить мирные переговоры с Москвой в марте 2022 года, когда был шанс договориться на лучших условиях, чем сегодня.

За последний месяц ситуация ещё больше усложнилась. Война в Израиле и на Украине тесно связаны, ведь они фактически представляют собой два фронта глобальной опосредованной войны Запада с Россией, Китаем и Ираном. Вот почему Запад сейчас не может смириться с публичным поражением на Украине, пишет автор статьи, ведь это скажется и на Ближнем Востоке.

Однако в конечном итоге, как и в случае с Украиной, трудно представить, как Запад сможет победить в секторе Газа, отмечает журналист. Даже если Израилю удастся полностью искоренить ХАМАС, большое количество жертв среди гражданского населения только усилит антизападные настроения в регионе и за его пределами. «Похоже, мы ведём проигрышную войну», — делает вывод UnHerd.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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