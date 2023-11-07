Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал

В

шоу-бизнесе ежедневно происходят ссоры и конфликты, однако непривычно видеть

Сергея Лазарева в списке зачинщиков, ведь он один из самых спокойных артистов

на российской сцене, всегда старается избегать вовлечения в скандальные

ситуации, в отличие от своих коллег, но даже у него бывают моменты, когда нервы

не выдерживают.

Как

и всем успешным артистам Сергею Лазареву приходится преодолевать огромные

расстояния на самолетах и поездах, соблюдая утомительный график. Сон – по расписанию,

но, несмотря на это, он с радостью выходит на сцену, полный энергии и бодрости, а перед этим ему нужны комфортные условия проживания, а также чистота и полная тишина.

По

приезду на гастроли в Пермь Сергей Лазарев, привыкший к роскошной жизни, снял пятизвездочный отель в надежде

получить желаемое, однако его ждало полное разочарование – номер оказался

грязным. Особенно певца “впечатлила” ванна, в которой он обнаружил волосы и

желтые пятна. Артист не смог сдержаться от возмущения: “Смотрю вот на это, что это

такое? Это чистая ванна, да? Вот это как может быть?”.

Сергей

Лазарев решил опубликовать видео, чтобы доказать, что его

претензия – не просто каприз, а основания для возмущения. “Когда

какой-то треш происходит, я конечно реагирую, как любой эмоциональный человек.

Я не хочу никого ругать… Но как мне на это реагировать?”, – добавил артист.