 

Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал

07.11.2023, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В
шоу-бизнесе ежедневно происходят ссоры и конфликты, однако непривычно видеть
Сергея Лазарева в списке зачинщиков, ведь он один из самых спокойных артистов
на российской сцене, всегда старается избегать вовлечения в скандальные
ситуации, в отличие от своих коллег, но даже у него бывают моменты, когда нервы
не выдерживают.

Как
и всем успешным артистам Сергею Лазареву приходится преодолевать огромные
расстояния на самолетах и поездах, соблюдая утомительный график. Сон – по расписанию,
но, несмотря на это, он с радостью выходит на сцену, полный энергии и бодрости, а перед этим ему нужны комфортные условия проживания, а также чистота и полная тишина.

По
приезду на гастроли в Пермь Сергей Лазарев, привыкший к роскошной жизни, снял пятизвездочный отель в надежде
получить желаемое, однако его ждало полное разочарование – номер оказался
грязным. Особенно певца “впечатлила” ванна, в которой он обнаружил волосы и
желтые пятна. Артист не смог сдержаться от возмущения: “Смотрю вот на это, что это
такое? Это чистая ванна, да? Вот это как может быть?”.

Сергей
Лазарев решил опубликовать видео, чтобы доказать, что его
претензия – не просто каприз, а основания для возмущения. “Когда
какой-то треш происходит, я конечно реагирую, как любой эмоциональный человек.
Я не хочу никого ругать… Но как мне на это реагировать?”, – добавил артист.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Собянин: Павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму “Россия”

08.11 / Опросы показали, как сильно ухудшилось отношение к Байдену в США

07.11 / Эрдоган не стал встречаться с Блинкеном, прилетевшим в Турцию

07.11 / “Чувствуете себя человеком?”: Волочкову крепко приложили после шпагата на кухонном столе

07.11 / Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу

07.11 / Молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком

07.11 / Совсем непростой: известный актер влез в конфликт Петрова и Асмус

07.11 / Семье погибшего в ДТП по вине Ефремова ничего не досталось

07.11 / SVT – ВС Швеции приняли секретное решение о передаче истребителей Украине

07.11 / Пожаловавшийся на здоровье Дроздов госпитализирован

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика