 

Собянин рассказал, каким будет новый кампус Бауманского университета

07.11.2023, 13:07, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о создании современного кампуса Московского государственного технического университета имени Баумана. Здание станет новым домом для преподавателей и студентов инженерного вуза.

Корпус рассчитан на 31 тысячу студентов. В настоящее время готовность здания составляет 50%, уточнил Собянин.

“До конца года завершим работы на двух объектах – в исследовательском центре и многофункциональном библиотечном корпусе”, – заявил градоначальник.

По словам мэра, сейчас строится и реконструируется 14 зданий вуза общей площадью 170 тысяч квадратных метров. На территории учебного заведения возводят центральный кластер, многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс “Квантум-парк”. Работы ведутся в ускоренном режиме, подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы 13 октября сообщил о завершении благоустройства студенческого квартала МГТУ имени Баумана. Работы прошли на 14 улицах и общественных пространствах. Специалисты обновили дождевую канализацию, установили 67 ливневых колодцев, расширили тротуары и заменили бордюры. В порядок привели три существующих лестницы и убустроили две новые.


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