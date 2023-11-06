 

Американский сенатор намекнул Израилю на необходимость сменить стратегию ради дополнительной помощи от США

06.11.2023, 5:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Израилю нужно изменить свою стратегию, если он хочет получать дополнительную помощь от США, — об этом, как пишет The Hill, заявил сенатор-демократ Берни Сандерс. Он напомнил о том, что Америка ежегодно выделяет Израилю почти $4 миллиардов и поэтому имеет право указывать ему на необходимость применить новую стратегию.


AP

Американский сенатор-демократ Берни Сандерс дал понять, что Израилю следует изменить свою стратегию, если эта страна хочет получать дополнительную помощь от Соединённых Штатов, пишет The Hill. При этом он сослался на сообщения о гибели в секторе Газа тысяч мирных жителей.

«Непосредственная проблема заключается в том, что нужно сделать паузу в бомбардировках, — заявил Сандерс в эфире CNN. — Нужно заняться этой непосредственной катастрофой. Израиль должен изменить свою стратегию. Позвольте мне просто сказать следующее: Соединённые Штаты Америки ежегодно предоставляют Израилю 3,8 миллиарда долларов. И у нас есть право сказать: «Извините, вам нужна новая военная стратегия». Разбирайтесь с ХАМАС, но не убивайте невинных мужчин, женщин и детей».

Как напоминает издание, палата представителей недавно одобрила пакет помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. Однако эта законодательная инициатива, как ожидается, провалится в контролируемом демократами сенате, поскольку она также включает в себя урезание расходов на Налоговое управление США на $14,3 млрд. Сенат намерен выдвинуть на рассмотрение свой законопроект, который включает помощь не только Израилю, но и Украине.

Когда Сандерсу задали вопрос, поддержит ли он одобренный конгрессменами законопроект, сенатор заявил, что ему нужно ознакомиться с предложенным документом. При этом он повторил, что Израилю нужно прекратить бомбардировки Газы и найти другой способ уничтожить ХАМАС.

Как отмечается в статье, Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что по состоянию на воскресенье число погибших палестинцев достигло 9700 человек. При этом произошедшее 7 октября нападение ХАМАС на Израиль унесло жизни около 1400 израильтян. 

Эта публикация создана на основе переводов из зарубежных источников и опубликованных в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным

07.11 / Несовершеннолетнему сыну Кадырова вручили четвертую награду

07.11 / «Стареющая» Еврокомиссия обновляет систему найма в надежде привлечь молодёжь

06.11 / Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино

06.11 / “Наплевать и растереть”: актер Никоненко высказался о приезде Пугачевой в Россию

06.11 / Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес

06.11 / В РФ запустили продажи хэтчбеков Honda Fit Crosstar от 3,3 млн рублей

06.11 / Pаскол демократов по войне на Ближнем Востоке может стоить Байдену переизбрания

06.11 / Число банкротств в Швеции достигло самой высокой отметки более чем за десятилетие

05.11 / Конгрессвумен уличила Киев в обмане после заявлений о тупике в контрнаступе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика