Американский сенатор намекнул Израилю на необходимость сменить стратегию ради дополнительной помощи от США

Израилю нужно изменить свою стратегию, если он хочет получать дополнительную помощь от США, — об этом, как пишет The Hill, заявил сенатор-демократ Берни Сандерс. Он напомнил о том, что Америка ежегодно выделяет Израилю почти $4 миллиардов и поэтому имеет право указывать ему на необходимость применить новую стратегию.



AP

Американский сенатор-демократ Берни Сандерс дал понять, что Израилю следует изменить свою стратегию, если эта страна хочет получать дополнительную помощь от Соединённых Штатов, пишет The Hill. При этом он сослался на сообщения о гибели в секторе Газа тысяч мирных жителей.

«Непосредственная проблема заключается в том, что нужно сделать паузу в бомбардировках, — заявил Сандерс в эфире CNN. — Нужно заняться этой непосредственной катастрофой. Израиль должен изменить свою стратегию. Позвольте мне просто сказать следующее: Соединённые Штаты Америки ежегодно предоставляют Израилю 3,8 миллиарда долларов. И у нас есть право сказать: «Извините, вам нужна новая военная стратегия». Разбирайтесь с ХАМАС, но не убивайте невинных мужчин, женщин и детей».

Как напоминает издание, палата представителей недавно одобрила пакет помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. Однако эта законодательная инициатива, как ожидается, провалится в контролируемом демократами сенате, поскольку она также включает в себя урезание расходов на Налоговое управление США на $14,3 млрд. Сенат намерен выдвинуть на рассмотрение свой законопроект, который включает помощь не только Израилю, но и Украине.

Когда Сандерсу задали вопрос, поддержит ли он одобренный конгрессменами законопроект, сенатор заявил, что ему нужно ознакомиться с предложенным документом. При этом он повторил, что Израилю нужно прекратить бомбардировки Газы и найти другой способ уничтожить ХАМАС.

Как отмечается в статье, Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что по состоянию на воскресенье число погибших палестинцев достигло 9700 человек. При этом произошедшее 7 октября нападение ХАМАС на Израиль унесло жизни около 1400 израильтян.

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