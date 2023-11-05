 

“Хотелось его ударить”: бесцеремонный Шаляпин вывел из себя известного комика

05.11.2023, 15:20, Новости дня
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Прохор Шаляпин, привыкший плести всяческие интриги и попадать в скандальные ситуации, не стал изменять себе и стал участником проекта “Звезды в Африке”. Артист пришел в шоу всего неделю назад, но уже успел повздорить с коллегами.

Например, Шаляпин вывел из себя комика Александра Пташенчука, известного по шоу “Однажды в России”. Так, Александр собирался передать привет своему приятелю Михаилу Стогниенко, к сожалению, вынужденного покинуть проект на предыдущей неделе. Однако как только артист начал говорить на камеру, Прохор Шаляпин начал вести себя совершенно бесцеремонно, перебивая участника проекта.

Пташенчук признался, что сильно разозлился. По его словам, Прохор Шаляпин и так постоянно накаляет ситуацию и бесит его. Комик признался, что хотел силой закрыть ему рот: “Хотелось его ударить”. Но пока неизвестно, чем же все-таки закончилась эта неприятная история.

Реалити-шоу “Звезды в Африке” существует уже не первый год. Его ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян проверяют на прочность конкурсантов, создавая для них различные испытания: например, полакомиться личинками или преодолеть боязнь высоты. Участник может и отказаться от выполнения задания, но тогда команда останется без еды, и кому-то придется покинуть шоу. Так, проект развивает в участниках силу воли, выносливость и находчивость.

А посмотреть новый выпуск программы с участием Прохора Шаляпина можно будет уже 5 ноября на канале ТНТ.


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