 

Санкции на российский СПГ проверят на прочность отношения Японии и G7

05.11.2023, 11:37, Новости дня
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Санкции в отношении российских заводов по производству СПГ ставят под угрозу энергетическую безопасности Японии, пишет Bloomberg. На острове не хватает собственных ресурсов, а треть электроэнергии приходится на газ, поэтому новые ограничения могут осложнить отношения Токио с западными союзниками.


AP

Американские санкции в отношении нового крупного завода по производству СПГ на Дальнем Востоке угрожают энергетической безопасности Японии, рассказывает Bloomberg. Треть получаемого электричества на острове, а также обогрев домов приходятся на сжиженный природный газ, при этом государству не хватает собственных природных ресурсов.

Как напоминает издание, в четверг США ввели ограничительные меры против проекта «Арктик СПГ 2», принадлежащего ПАО «Новатек». Под санкции впервые попал российский завод по производству СПГ на экспорт, и компании продолжают оценивать возможные последствия такого шага.

Хотя после начала украинского конфликта Япония присоединилась к запрету на импорт угля из России, она исключила подобный сценарий для природного газа. Правительство утверждает, что российский СПГ необходим стране для обеспечения энергетической стабильности, особенно после прошлогоднего кризиса. Следуя такой логике, в прошлом году Токио настоятельно рекомендовал компаниям Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. сохранить инвестиции в проект «Сахалин — 2», тогда как крупнейший акционер Shell Plc отказался от своей доли.

Новые запреты станут проверкой на прочность отношений Японии с западными союзниками, отмечается в статье. Согласно аналитике BloombergNEF, консорциуму Mitsui и государственной компании Jogmec принадлежит 10% акций в «Арктик СПГ 2», он будет получать 2 миллионов тонн СПГ ежегодно, что составляет примерно 3% всего объёма долгосрочных поставок Японии по контракту. Эксперты предполагают, что для государств-союзников могут сделать исключение с условием поэтапного сокращения поставок, как это было после введения санкций на российскую нефть, пишет Bloomberg.

Эта публикация создана на основе переводов из зарубежных источников и опубликованных в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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