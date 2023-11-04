 

Ушла из жизни звезда сериалов “Глухарь” и “Улицы разбитых фонарей”

04.11.2023, 0:10, Новости дня
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Сообщается о трагической потере в мире кино и театра. Советская и российская актриса Галина Мочалова скончалась 2 ноября на 90-м году жизни, не дожив до своего юбилея всего лишь на несколько недель.

Галина Мочалова была выпускницей Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Ее первое появление на экране произошло в 1957 году, когда она снялась в картине “Поддубенские частушки”.

Актриса прославилась своими работами в популярных телесериалах, среди которых “Глухарь”, “Агент национальной безопасности”, “Улицы разбитых фонарей”. Ее талант и профессионализм привлекли внимание режиссера Владимира Бортко, и она снялась в его экранизации “Мастера и Маргариты” по произведению Михаила Булгакова.

Последней работой Галины Мочаловой стал сериал “Мерзлая земля”, который вышел в эфир в апреле 2023 года. Ее актерское мастерство и неповторимый талант поражали зрителей, отмечает “Общественная служба новостей”.


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