 

Исследование: большинство россиян считают себя добрыми людьми

04.11.2023, 0:10, Новости дня
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Исследование показало, что большинство россиян считают себя скорее добрыми, чем злыми людьми. Это свидетельствует о том, что в обществе преобладает стремление к доброте и взаимопониманию.

При этом пятая часть опрошенных, что составляет 21%, оценили себя как злых людей. Они отметили, что жизненные обстоятельства и окружающая среда сделали их агрессивными и недружелюбными. Это указывает на то, что негативные воздействия могут оказывать влияние на характер и поведение человека.

Опрошенные также подчеркнули, что они обычно ведут себя по отношению к другим людям так, как считают справедливым, передает телеканал “360”. Это свидетельствует о стремлении к справедливости и уважению к другим. Большинство россиян отметили, что в ответ на добрые поступки они отвечают добром, что подчеркивает их желание поддерживать положительные взаимоотношения и распространять доброту в обществе.


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