 

Опустился на самое дно: вот чем занимается покинувший Россию актер Смольянинов*

03.11.2023, 23:00, Новости дня
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Актер Артур Смольянинов* в 2022 году уехал из России в Латвию, где захотел начать новую жизнь. С кинематографом у звезды “9 роты” за границей как-то не заладилось и он, в основном, занимался тем, что давал многочисленные интервью. Помимо всего прочего, Смольянинов* делал вылазку в США, где, видимо, решил протестировать госпожу удачу. Но, как сообщают в СМИ, билеты на спектакль актера продавались неактивно. В итоге бывший участник труппы Московского театра “Современник” выступал на квартирниках для эмигрантов.

Осел Артур Смольянинов* в Риге. Там он решил сменить амплуа, по его признанию, и начать музыкальную карьеру. Актер создал музыкальную группу cheLovek, с которой поет в подземных переходах города. Как отмечает “Комсомольская правда”, актер опустился на самое дно. Но Смольянинов* упорно отказывается признавать, что он потерял былую славу – как пишет “Радио 1”, в планах у артиста – большой концерт в декабре.

А в России у Артура Смольянинова* остались родные люди. Это и мама актера, и его брат, и бывшая жена – актриса Дарья Мельникова – с двумя сыновьями. Семья актера распалась в 2018 году. Экс-супруга Артура Смольянинова*, судя по всему, обеспечивает детей без помощи отца, потому что в России у актера, как говорят его близкие, не осталось недвижимости и накоплений.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.


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