 

Добралась до Грязи: вернувшуюся Пугачеву заметили в родном доме

03.11.2023, 10:45, Новости дня
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А уже сегодня утром появилась новая информация о том, что вернувшуюся Пугачеву заметили в родном доме. По данным Telegram-канала Mash, артистка приехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь. 74-летняя советская и российская эстрадная певица пока никак не прокомментировала столь неожиданный визит.

На опубликованных видео Алла Пугачева была замечена в черном автомобиле марки Rolls-Royce, в который накануне пересела, сойдя с поезда Псков – Москва.

Кстати, ранее мы уже писали, что на родину артистка вернулась в гордом одиночестве. Ее молодой муж, стендап-комик Максим Галкин (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), сейчас активно выступает с концертами, и в России ему “ловить” особо то и нечего. Не было замечено и детей звездной пары – 10-летних близнецов Лизы и Гарри.

Напомним, весной прошлого года артистка вместе с мужем и детьми перебралась в Израиль. Правда, с тех пор ей приходилось уже дважды возвращаться. В мае 2023-го Примадонна посетила Москву, чтобы проводить в последний путь своего близкого друга – художника-модельера Валентина Юдашкина, который ушел из жизни в возрасте 59 лет. А ближе к осени Алла Пугачева вновь прибыла в столицу, чтобы отвести наследников в школу.


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