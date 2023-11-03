У перекроившей себя Бони обнаружили еще одну проблему

Блогер всегда отлично

выглядела. Ухоженная, обаятельная и острая на язык светская львица покорила

десятки мужских сердец. Сейчас 43-летняя женщина активно ведет социальные сети,

развивая карьеру блогера. Видео, которое Виктория Боня опубликовала, вызвало бурное

обсуждение в комментариях.

На записи звезда вместе с

единственной дочерью Анджелиной Летицией танцует под энергичную музыку. Зрители

отметили, как хороша наследница бывшего сожителя звезды Алекса Смерфита.

Официально пара так и не зарегистрировала отношения, а через 7 лет и вовсе

распалась.

Подписчики заметили, что внешность

Виктории Бони претерпела значительные изменения. Женщина и сама не скрывает,

что перекроила лицо, желая сохранить красоту и молодость. Изменения обошлись

знаменитости в копеечку. В блоге она называла стоимость операции – 250 тыс. дол.

США.

Зрители канала отметили в

комментариях, что, возможно, Виктория Боня имеет еще одну серьезную проблему.

На этот раз с волосами. Внимательные подписчики обнаружили, что некогда пышная копна

каштановых волос осталась в памяти преданных поклонников. Сейчас у 43-летней

звезды скромное каре.

Напомним, Виктория Боня стала

популярна на территории России во время участия в масштабной стройке “Дом-2”. С

этого момента началась ее головокружительная карьера телевизионная карьера. 4

года звезда вела программу “Cosmopolitan. Видеоверсия” на ТНТ. В это же время

принимала участие в модных показах. Выступала в качестве ведущей шоу и

концертах. Боня снималась в кино, клипах. С 2011 года на постоянной основе

проживает в Монако, редко прилетая в Москву по делам.