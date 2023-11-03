 

У перекроившей себя Бони обнаружили еще одну проблему

03.11.2023, 10:45, Новости дня
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Блогер всегда отлично
выглядела. Ухоженная, обаятельная и острая на язык светская львица покорила
десятки мужских сердец. Сейчас 43-летняя женщина активно ведет социальные сети,
развивая карьеру блогера. Видео, которое Виктория Боня опубликовала, вызвало бурное
обсуждение в комментариях.

На записи звезда вместе с
единственной дочерью Анджелиной Летицией танцует под энергичную музыку. Зрители
отметили, как хороша наследница бывшего сожителя звезды Алекса Смерфита.
Официально пара так и не зарегистрировала отношения, а через 7 лет и вовсе
распалась.

Подписчики заметили, что внешность
Виктории Бони претерпела значительные изменения. Женщина и сама не скрывает,
что перекроила лицо, желая сохранить красоту и молодость. Изменения обошлись
знаменитости в копеечку. В блоге она называла стоимость операции – 250 тыс. дол.
США.

Зрители канала отметили в
комментариях, что, возможно, Виктория Боня имеет еще одну серьезную проблему.
На этот раз с волосами. Внимательные подписчики обнаружили, что некогда пышная копна
каштановых волос осталась в памяти преданных поклонников. Сейчас у 43-летней
звезды скромное каре.

Напомним, Виктория Боня стала
популярна на территории России во время участия в масштабной стройке “Дом-2”. С
этого момента началась ее головокружительная карьера телевизионная карьера. 4
года звезда вела программу “Cosmopolitan. Видеоверсия” на ТНТ. В это же время
принимала участие в модных показах. Выступала в качестве ведущей шоу и
концертах. Боня снималась в кино, клипах. С 2011 года на постоянной основе
проживает в Монако, редко прилетая в Москву по делам.


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