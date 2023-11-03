 

Военный эксперт – в Кремле рады «первым трещинам» в американской поддержке Украины из-за Израиля

03.11.2023, 7:01, Новости дня
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В США видны «трещины» в поддержке Украины из-за ситуации в Израиле, указывает военный эксперт Карло Масала в интервью официальному YouTube-каналу немецкой армии — Bundeswehr. Конфликт ХАМАС с Израилем вытеснил Украину из внимания западных обществ, а среди политиков в Вашингтоне намечается раскол, как и кого поддержать больше. Байден пытается убедить конгресс поддержать и Украину, и Израиль, но республиканцы против и хотят перенаправить средства на Ближний Восток. Всё это, по мнению Масалы, даёт Путину веские доводы рассчитывать на сокращение помощи Киеву.

ДАВИД ЦАЙТЛЕР, майор немецкой армии: И может ли быть выгодно для России, чтобы внимание мира сместилось (на Израиль. — ИноТВ)?

КАРЛО МАСАЛА, военный эксперт бундесвера: Я думаю, что люди в Кремле этому очень рады, потому что мы видим, как быстро, прежде всего, США, европейцы тоже, но всё же в первую очередь США, озаботились конфликтом на Ближнем Востоке. И мировая общественность сейчас смотрит практически исключительно на сектор Газа, из-за чего российская агрессивная война вышла из фокуса международного интереса и международного внимания. Это, я думаю, Путина очень устраивает.

ДАВИД ЦАЙТЛЕР: Разве Путин не выигрывает также и оттого, что США поставляют оружие Израилю и, следовательно, могут иметь меньше оружия для Украины? Это так?

КАРЛО МАСАЛА: Я думаю, что, в конце концов, именно на это и надеется Путин. Джо Байден выступает против этого и ясно даёт понять, что нет никакой разницы между поддержкой, которую американцы оказывают Израилю, и поддержкой, которую американцы оказывают Украине. Но мы уже видим первые трещины в этой поддержке Украины в США. В то время как можно полагаться на то, что поддержка Израиля является безоговорочной со стороны обеих сторон, то есть и республиканцев, и демократов, это не относится больше к поддержке Украины.

Мы уже видим, как первые члены конгресса среди республиканцев указывают на то, что поддержка Израиля теперь должна быть удвоена за счёт поддержки Украины. Это означает, что мы не знаем, чем завершится эта ситуация (в конгрессе. — ИноТВ). Но предположение Путина, состоящее в том, что с поддержкой Израиля помощь для Украины снизится, безусловно имеет основание.


Дата выхода в эфир 01 ноября 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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