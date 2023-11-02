Это был тромб – в семье певицы Глюкозы умер малыш

На странице в своих социальных сетях юная девушка рассказала фолловерам, что ее любимчик, змея по кличке Зюзя, покинул этот мир. Необычный питомец за несколько месяцев успел завоевать сердце дочери Глюкозы. Лидия написала, что домашний зверек хорошо питался и в целом выглядел достаточно активным. Звездная дочка почувствовала, что что-то не так, когда Зюзя не стал есть корм, купленный у другого поставщика.

По началу девушка планировала с помощью вскрытия выяснить, что же произошло с ее питомцем. Однако, успокоившись, от этой идеи было решено отказаться. Чуть позже дочь Глюкозы сообщила, что у животного были серьезные проблемы со здоровьем.

“Это еще больше расстраивает, он же был таким малышом”, – написала она на странице своего блога.

Стоит отметить, что в мае этого года Лидия Чистякова отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось 16 лет. Девушка уже давно решила, что пойдет по стопам звездной мамы, поэтому занялась музыкой и теперь выступает под сценическим псевдонимом “Ray!”.

В июне, к слову, состоялся первый сольный концерт юной певицы. Дочь Глюкозы признавалась ранее журналистам, что мероприятие такого масштаба стало для нее по-настоящему особенным, а от зрителей ощущалась невероятная энергетика.