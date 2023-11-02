Михаил Гуцериев о кавказском братстве с еврейским народом

На Кавказе всегда гордились единством всех народов и религий, их равноправием и тождеством. Дагестан, где сегодня можно встретить представителей более ста десяти национальностей, и вовсе был образцом истинного братства. Об антисемитизме на Кавказе слышали, в основном, от приехавших из других регионов родственников, из газетных статей и книг. Оставившими след в истории проявлениями агрессии, направленной против евреев на Кавказе, были вылазки отдельных дивизий белых войск во время Гражданской войны. Но сегодняшние многотысячные акции устрашения евреев выходят за рамки нашего понимания Дагестана и всего Кавказа – регионов, добросердечием и здравомыслием народов которых мы всегда гордились.

Как на земле мира могли случиться события, до боли напоминающие погромы 1930-1940-х годов в фашистской Германии? Как могло это произойти на родине Расула Гамзатова, автора проникновенной песни «Журавли», в которой воспет подвиг солдат, остановивших глобальное распространение вируса фашизма?

Невозможно без боли в сердце следить за новостями из зоны израильско-палестинской трагедии, читать о гибели тысяч мирных людей, в том числе ни в чем не повинных женщин и детей, ставших жертвами политических разборок с той и другой стороны. Я разделяю эту боль, но не могу найти ни одного оправдания произошедшему 29 октября в Дагестане.

Более того, я глубоко убежден, что зло, позорно прикрывающееся благородными лозунгами справедливости и защиты ближних, заслуживает еще большего порицания и сурового наказания.

Толпа преступников, устроившая антисемитский штурм махачкалинского аэропорта, не имеет права говорить от лица всего дагестанского народа так же, как экстремисты — от лица мусульманского мира, а радикальные иудеи — от лица всех евреев или граждан Израиля. Новой «Хрустальной ночи» в XXI веке нельзя было допускать ни в одной точке мира, но то, что именно Северный Кавказ стал эпицентром столь оголтелой ксенофобии, вызывает у меня особую печаль.

Я сам рос в Грозном, где были целые еврейские кварталы. Мы, представители самых разных народов, росли вместе и никогда не оценивали друг друга по национальному или религиозному признаку. Симпатии и антипатии рождались к людям, но не к нации или вероисповеданию. До прихода в начале 90-х годов в Чечне к власти людей с непомерными политическими амбициями, прикрывавшимся идеями религиозного превосходства для решения своих политических и финансовых задач, дружбу народов (не с советских агитплакатов, а истинное добрососедство) не могли нарушить никакие отличия в традициях, языке или внешнем виде. Так, моими учителями, научившими меня азам предпринимательства, что впоследствии помогло мне создать промышленные предприятия международного масштаба, были Арон Длин, Альберт Кальманович, Борис Гершензон, – люди, обладавшие уникальными деловыми качествами. Они опередили свое время, почувствовав неизбежный приход рыночной экономики. Но главное, что их отличало, это высокая человеческая порядочность и честь. Я всегда буду глубоко благодарен своему товарищу Леониду Сафиру – умному, искреннему, удивительно обаятельному человеку, общение с которым помогло мне лучше понять окружающий мир, людей и себя. И, конечно, не могу не вспомнить своего друга Феликса Длина – сильную, талантливую личность, настоящего интеллектуала, который сегодня является одним из лучших предпринимателей Санкт-Петербурга.

И до сих пор моими лучшими друзьями являются те достойные люди самых разных национальностей, с которыми свела меня жизнь в Грозном.

Отрадно наблюдать мне сегодня, как тепло реагируют мусульмане — жители ингушских городов и сельских поселений на нашу работу по восстановлению наряду с мусульманскими кладбищами в республике и православных захоронений. Уважение к памяти предков — это одна из тех ценностей, которые понятны любому человеку на Земле и потому являются объединяющими. Неужели таких объединяющих ценностей — любви к ближнему, добросердечности, щедрости, гостеприимства — и правда в душах представителей разных народов меньше, чем отличий? Я отказываюсь в это верить.

Веками евреи жили на Кавказе рука об руку с дагестанцами, кабардинцами, осетинами, грузинами, чеченцами, аварцами, азербайджанцами, ингушами и другими народами. Недаром многие европейские евреи считают горских евреев скорее кавказцами, ведь их культура близка культуре других кавказских народов: они так же танцуют лезгинку, у них те же традиции в одежде и национальной кухне, то же знаменитое кавказское гостеприимство, то же подчинение адатам, то есть законам, основанным на обычаях. Горские евреи практиковали куначество и признавали кровную месть, они были полностью включены в контекст сложных межродовых и межличностных отношений, являющихся визитной карточкой Кавказа, именно поэтому землячество для них так свято. Так же, как они почитают свои святыни, они почитают и свою Родину – Кавказ.

Издревле не было распрей между многочисленными кавказскими народами. Даже когда Имам Шамиль, поднявший восстание против Российской империи, создавал в Дагестане и Чечне государство шариата, где не было места иноверцам, он лично держал у себя на службе двух евреев – личного врача Султана Горичиева и казначея Исмиханова, а любимой женой Шамиля была Анна Улуханова – дочь армянского купца из Моздока. Многие евреи во время кавказской войны, не видя смысла воевать за Российскую Империю, убегали к Шамилю, который выделил им специальный аул – Ведено и другие аулы. Из их числа и числа их потомков вышло немало моджахедов. При Шамиле даже был эскадрон, состоящий из горских евреев, и самые лихие воины Ислама мечтали повоевать в этом подразделении под началом еврейских командиров, которых уважали и считали за честь воевать с этим эскадроном под одним знаменем. Испанец на русской службе Хуан Ван Гален, участник Кавказской войны, упоминает о том, что в Эндери против русских воевали и евреи, жители этого села. Эти евреи вместе со многими мусульманами, по-видимому, покинули аул, когда его захватили русские.

Когда при царизме в европейской части России притесняли евреев, Дербент остался единственным городом в империи, где власти не придерживались указа о черте оседлости. Его игнорировали на уровне самого генерал-губернатора и даже разрешали другим евреям тихо подселяться сюда. Черты оседлости так же избежали бухарские евреи.

Знаменитые этнографы В. Миллер (1848-1913) и М. Ковалевский (1851-1916) в своём труде «В горских обществах Кабарды» отмечали: «В версте от Нальчика раскинулась довольно обширная еврейская колония. Интересуясь горскими евреями, сохранившими свой тип в несравненно большей чистоте, нежели европейские, мы отправились туда… и из окон и дверей на нас с любопытством смотрели смуглые библейские лица женщин и детей. Нам редко случалось видеть в течение какого-нибудь получаса столько правильных и прелестных детских личиков со знойными глазами и курчавыми волосами… Антипатии местное население не испытывает к ним никакой…»

В советские времена мирное сосуществование кавказских народов и их культурную самобытность не смогла разрушить даже национальная политика Сталина. Кавказским народам, в том числе горским евреям, грозила ассимиляция, но они стойко сопротивлялись этому процессу, поддерживая друг друга. Когда в 1944 году было сталинское выселение вайнахов, евреи, наряду с грузинами, не заселились в наши дома, веря в возвращение ингушей домой. Пройдя сложный и драматичный исторический путь, Кавказ оставался особой зоной толерантности и мира. Кстати, Дербент, где в мире и согласии, дружной семьёй живут люди разных национальностей и вероисповеданий, был признан ЮНЕСКО самым толерантным городом мира.

Годы Великой Отечественной войны явились самым трудным и в то же время самым героическим периодом нашей Родины. Вместе со всеми народами страны на фронтах мужественно сражались горцы Кавказа, среди них и горские евреи. В Москве в 2017 году в мемориальной синагоге на Поклонной горе в торжественной обстановке открыт бюст героя Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Исая Иллазарова – горского еврея из столицы Кабардино-Балкарии. Кавалер ордена Ленина Алексей Мардахаев, горский еврей из Махачкалы, повторил подвиг Гастелло на танке в ноябре 1941 года в боях с фашистами на подступах к Москве. Добровольно ушёл на фронт выпускник Махачкалинской средней школы комсомолец Шатиель Абрамов. Он прошёл с боями путь от Сталинграда до самого Берлина. Получил многочисленные награды, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. На Мамаевом Кургане, в зале Воинской Славы есть знамёна, где начертаны имена бойцов, павших героической смертью в Сталинградской битве. На 18– ом мраморном знамени значится имя гвардейца Марка Шамаева. Шесть гвардейцев под его командованием обороняли Мамаев Курган, пока не прибыла армия генерал-полковника Родимцева. Вера Ханукаева – одной из первых девушек Дагестана стала в 1936 г. парашютисткой. Она участвовала в освобождении Украины, Молдавии, Румынии и Венгрии. Борис Рахамимов, сбежав из детдома г. Баку, стал сыном полка 4-го батальона 62-й (8-й гвардейской армии). Со своей частью Б. Рахамимов дошёл до Берлина. Там 10 мая ему исполнилось 15 лет. На фронтах Великой Отечественной войны сражались деятели культуры: драматург Юно Семёнов, писатели Михаил Бахшиев и Хизгил Авшалумов, поэты Борис Гаврилов, Манувах Дадашев, Даниил Атнилов и многие другие. Все они – горские евреи. Этот народ всегда был неотъемлемой частью Кавказа, его верными сынами и доблестью.

Государственный академический заслуженный ансамбль танца «Лезгинка», прославивший Дагестан на весь мир, создан в 1958 году горским евреем Танхо Израиловым. Ансамбль исполняет танцы разных народов Кавказа и всей России. Музыка и танец – великое объединяющее начало, а совершенная хореография Танхо – воплощение истинной любви к Кавказу.

Наверняка вчерашние погромщики гордятся танцевальным искусством своих предков. Но что они сделали для развития культуры своего народа, для продолжения его многовековых традиций? Ничего. Или может быть кто-то из них при сложном переломе отказался бы от лечения по методу Гавриила Абрамовича Илизарова потому, что тот был горским евреем? Нет! Как только речь заходит о собственном благополучии, такие люди трусливо забывают о своих принципах. Преступник всегда живет по двойным стандартам, даже не понимая этого.

Список достойных представителей Дагестана можно продолжать долго. Но, к сожалению, несколько дней назад нам предстояло узнать о тех, чьи представления о достоинстве сильно расходятся с убеждениями их предков.

Это, видимо, какое-то особое проявление патриотизма и сочувствия к страдающим мусульманам: перепугать сотрудников аэропорта, дагестанских матерей с детьми, вернувшихся с лечения, пассажиров, приехавших в Дагестан туристами? Нет, это самое настоящее варварство! И беспрецедентное невежество. Только тупую, малообразованную толпу можно так легко спровоцировать на действия, приносящие вред стране, в которой они живут.

Я даже не затрагиваю экономико-социальные последствия событий 29 октября. Приходило ли в голову погромщикам, слепо поверившим непонятным призывам из социальных сетей, посчитать во сколько обойдется Дагестану их погром? Кто заплатит за восстановление городского аэропорта? В последнее время в Дагестан потянулись туристы со всей России, огромные средства вложены в развитие туристической сферы, которая может стать залогом процветания региона. Но ведь все это было перечеркнуто одним вот таким погромом. Дагестан теперь еще долго будет ассоциироваться не с прекрасными традициями, многовековой культурой, великолепной природой и удивительными душевными, гостеприимными людьми, а с толпой диких варваров, представляющей настоящую опасность для окружающих.

Хочется спросить этих «гордых потомков Хаджи-Мурата»: а если бы вы захватили самолёт? Если бы обнаружили у кого-то еврейский паспорт? Что бы было? Убили бы их? Четвертовали? Отрезали головы? Есть ли та черта, перед которой вы еще смогли бы остановиться? Есть ли еще то, от чего вы содрогнулись бы с ужасом и отпрянули в страхе назад? Только созидание идет людям во благо. Разрушителей и мелких провокаторов история сотрет из памяти народа.

Я глубоко убежден, что вещи надо называть своими именами. Мне трудно понять мягкость муфтия Дагестана Шейха Ахмада Афанди в обращении к дагестанцам, опубликованном на сайте муфтията. Когда «погибают братья и сестры», категорически недопустимо сеять рознь внутри общества. О каком приостановлении «прилёта самолётов из Израиля на дагестанскую землю» идет речь? Самыми страшными «последствиями» чревато попустительство!

Россия, в отличие от Израиля и Палестины, страна многонациональная.

У России нет будущего без межнационального и межконфессионального согласия. Без этих постулатов России не выжить.

Мухаммад Гази – первый имам Дагестана и Чечни был истинным миссионером, просветителем, его наследие представляет собой важный инструмент для образования молодежи. Оно призывает людей к уважению ислама, объединяет людей разных национальностей и напоминает о том, что их культура и история нуждаются в защите. Лучшие его последователи боролись против экстремизма в обществе. Они призывали к миру и согласию, осуждали вражду между разными этносами и конфессиями. Имамы Магомед Махдиев и Магомедкамиль Гамзатов были широко известны своей непримиримой позицией по отношению к любым формам насилия, открыто осуждали экстремистское подполье, убийства ни в чем не повинных людей, выступали за поиск мирных путей урегулирования конфликтов и недопущение кровопролития. Оба они пали от рук бандитов, но остались верны принципам миротворчества. Заигрывать с преступниками – плохая идея. Я надеюсь, что Шейх Ахмад Афанди задумается об этом.

Все, кто причастен к событиям в аэропорту, должны нести уголовную ответственность, получить реальные сроки и отправиться в места лишения свободы отбывать заслуженное наказание, если свою бесценную свободу они превратили в произвол. Если гнойник антисемитизма начал расти – его ни в коем случае не надо замазывать белилами и румянами демагогии. Надо вскрывать. Хирургическим путем. По жизненным показаниям. Чтобы раз и навсегда убить в душах антисемитизм — эту страшную, как и любая другая религиозная или национальная нетерпимость, болезнь.

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