 

Синоптик пообещал москвичам теплое начало ноября без снега

01.11.2023, 13:40, Новости дня
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Синоптик Александр Шувалов прогнозирует, что первые 10 дней ноября в Москве будут необычайно теплыми и без снега. Эта новость вызывает радость у жителей столицы, которые с нетерпением ждут продолжения мягкой погоды осенью.

Шувалов отметил, что температура воздуха будет держаться на достаточно высоком уровне, превышая сезонные нормы для начала ноября. Дневные температуры ожидаются в районе +4°C – +15°C, что является приятным отличием от обычно прохладной осенней погоды.

Отсутствие снега также станет неожиданностью для москвичей. Обычно ноябрь сопровождается первыми снегопадами и холодными ветрами, однако в этом году погода будет более щедрой и позволит насладиться продолжением теплых осенних дней, отмечает телеканал “360”.


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