Bloomberg – Макрон ищет на «заднем дворе» Кремля новых друзей — и новые ресурсы

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе посетит Казахстан и Киргизию, пишет Bloomberg. По информации агентства, французским лидером руководит желание укрепить отношения с традиционными партнёрами Москвы на фоне ослабления их связей из-за украинского кризиса — а также утрачивания самой Францией собственной сферы влияния в Африке.



AP

Франция, которая внезапно обнаружила, что в её традиционной сфере влияния её больше не любят, предпринимает попытки закрепиться в регионах подальше от своих границ: президент страны Эммануэль Макрон на этой неделе отправится в богатую энергоресурсами Среднюю Азию и посетит Казахстан и Узбекистан, которые поставляют Парижу крайне необходимый ему уран, пишет Bloomberg.

Как рассказали агентству на условиях анонимности два источника, осведомлённых о планах французского лидера, визит преследует две цели: господин Макрон намеревается не только укрепить энергетическую безопасность Франции в рамках более широкой европейской кампании по отказу от российского ископаемого топлива, но и подтолкнуть обе бывшие советские республики к тому, чтобы самим задуматься об уходе из-под «зависимости от России». По словам собеседников Bloomberg, боевые действия на Украине ослабили давние связи внутри среднеазиатского региона, и Париж видит в этом благоприятную возможность для распространения там собственного влияния.

Огромные запасы нефти, газа и других ресурсов делают Центральную Азию, которая традиционно считалась вотчиной Москвы, лакомым куском для многих игроков: своё влияние там пытаются теперь распространять и Китай, и Европейский союз, говорится в материале Bloomberg. Между тем Франция уже стала одним из крупнейших инвесторов для региона — в частности, французская Orano SA ведёт добычу урана в Казахстане через совместное предприятие с Казахатомпромом, пишет агентство. По данным Bloomberg, господин Макрон рассчитывает обсудить с казахскими властями расширение присутствия Orano в стране.

Казахский уран приобрёл ещё более существенно значение для Парижа после июльского переворота в Нигере — стране, которая по итогам прошлого года заняла второе после Казахстана место по объёмам поставок этого ресурса в Евросоюз, отмечает корреспондент Bloomberg. Как подчёркивает журналист, та же Orano ранее была вынуждена прекратить переработку урановой руды на одном из своих нигерских предприятий из-за санкций, введённых в отношении пришедшей к власти в стране военной хунты.

Для Франции Казахстан выступает не только главным экспортёром урана, но и вторым поставщиком сырой нефти — а до 2021 года и вовсе занимал первое место, отмечает автор материала. Кроме того, Астана рассчитывает уже в следующем году начать добычу редкоземельных материалов, что вписывается в стратегию Макрона, который ранее заявлял о необходимости снижать зависимость от китайских поставок таких ресурсов, которые имеют ключевое значение для автомобильной промышленности Европы, рассуждает журналист.

Впрочем, Макрон во многом лишь плывёт по течению: в связи с боевыми действиями на Украине, а также опасениями по поводу китайских амбиций Казахстан стал одной из немногих стран, где члены «Большой семёрки» в этом году договорились расширять своё партнёрство, пишет Bloomberg. На прошлой неделе главы МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана впервые провели встречу с министрами иностранных дел 27 стран ЕС, а в сентябре с лидерами этих среднеазиатских государств на полях Генеральной Ассамблеи ООН провёл встречу президент США Джо Байден, тогда как позднее их принял в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц, перечисляет корреспондент агентства.

Франции же приходится предпринимать аналогичные дипломатические шаги на фоне стремительного сокращения пространства для манёвра в своей традиционной сфере влияния: с 2020 года в результате серии переворотов в девяти странах субсахарского региона Африки французские дипломаты либо получили изрядную встряску, либо и вовсе были вынуждены бежать — и в ряде случаев за угрозами для французских интересов стояла Россия, констатирует автор статьи.

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