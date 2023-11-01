Фарадж – беженцы из Газы — угроза для нацбезопасности Великобритании

Политики всех мастей призывают США и Великобританию принять палестинских беженцев, потому что для Израиля они слишком опасны, отмечает независимый журналист Такер Карлсон. По словам бывшего лидера Партии независимости Соединённого Королевства Найджела Фараджа, завозить в страну потенциальных сторонников ХАМАС просто опасно: британцы и так уже достаточно пострадали от исламского экстремизма.

Из всех последствий нынешнего конфликта на Ближнем Востоке об одном мы можем с уверенностью сказать уже сейчас: будет много беженцев. Сотни тысяч. Возможно, миллионы. Куда им деться? Вопрос серьёзный.

Итак, если вы скажете: «Почему бы их не принять Израилю? Это ведь его война», — вам незамедлительно ответят, причём агрессивно: «Конечно нет! Это безумие! Эти люди опасны! Если их доставить в Израиль, это дестабилизирует страну!» И это, пожалуй, правда. Определённо правда.

Но интересно, что те же самые люди теперь требуют, чтобы этих беженцев отправили на Запад, в англоговорящие страны. В Шотландию, в Великобританию. И да, в Соединённые Штаты. C такими призывами выступают не только левые, что ожидаемо, но и некоторые из так называемых правых. «Мы должны принять этих беженцев!»

Что происходит? И борется ли с этим хоть кто-нибудь? Ну, борется Найджел Фарадж, (бывший. — ИноТВ) глава Партии независимости Соединённого Королевства. Сегодня мы побеседуем с ним о том, в каком направлении движется эта дискуссия.

Большое спасибо, что нашли для нас время, Найджел. Итак, это немного странно: люди, признающие, что для Израиля это было бы огромной угрозой… И, кстати, тут они совершенно правы, я не призываю Израиль принять этих беженцев! Но те же самые люди говорят, что беженцев должны принять Великобритания, Соединённые Штаты и Шотландия! Какая здесь логика?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, инициатор выхода Великобритании из ЕС: У нас в Соединённом Королевстве богатая история принятия беженцев. Можно вспомнить, что триста лет назад мы приняли большое число протестантов из Франции, гугенотов, как их называли. Во Франции их сжигали на костре, а в нашей стране они весьма и весьма преуспели в торговле, в финансах, в военной сфере.

То же самое с евреями: мы приняли евреев из России, после того как в начале XX века пошли погромы, мы приняли евреев из Германии и Австрии в 1930-е годы. А в 1970-е мы приняли довольно большое число людей из Уганды, где Иди Амин грозился уничтожить азиатов. И опять-таки они прибыли в нашу страну, ассимилировались и невероятно преуспели.

Итак, мы — страна с христианскими корнями и желанием помочь тем, кто действительно нуждается, — чувствуем, что должны попытаться помочь людям. Но помните: долг любого правительства, главный долг, это сохранность собственной страны и её граждан!

На протяжении последних шести — семи лет мы приняли более полумиллиона легальных беженцев. Они прибыли к нам из Гонконга, нашей бывшей колонии, где их притесняла Компартия Китая. Из Афганистана, из Сирии и, конечно же, с Украины.

В данном случае большая проблема в том, что ХАМАС, террористическая группировка ХАМАС, пусть даже BBC никогда не назовёт её террористической, 7 октября предприняла это ужасающее, варварское нападение на всё, включая младенцев, и при этом ХАМАС пользуется существенной поддержкой в Газе! На последних выборах в Газе, несколько лет назад, больше всего голосов было у ХАМАС! Так что если доставить в нашу страну любое значительное число людей из Газы, среди них будет значительный процент сторонников и сочувствующих ХАМАС.

И, глядя на уличные демонстрации в Лондоне на этих и предыдущих выходных, поневоле спросишь: «Может быть, в нашей стране и так уже достаточно проблем?»

Знаете, наши улицы видели не одну волну терроризма на почве исламского экстремизма. Сейчас как раз разбирают одно дело об убийстве, произошедшем всего пару недель назад. Власти прилагают все усилия, чтобы предотвратить огласку всех этих историй. Итак, мой аргумент… И здесь я практически одинок… Если мы примем людей из Газы, некоторые из них — достаточное количество! — будут представлять угрозу для национальной безопасности.

Дата выхода в эфир 30 октября 2023 года.



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