 

Секс-тренер назвал три условия для бурного интима с партнером

01.11.2023, 6:40, Новости дня
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Ежедневные оргазмы с любимым человеком случаются до поры до времени, да и то не у всех. И если одни винят во всем сексуальную несовместимость, то другие пытаются решить вопрос с психологической точки зрения. Секс-тренер Джордан Грей объяснил, что для бурного интима с партнером нужно соблюдать три условия.

Первое, как отмечает сайт VSE42.RU, это наличие энергии. Если работать сверхурочно и загружать себя делами, то на качественный интим просто не хватит ресурсов.

Второе — разговоры с партнером о своих желаниях в постели. Регулярные беседы о “том самом процессе” могут возбуждать и придавать актам близости пикантные нотки.

Третье условие — щедро дарить друг другу любовь. В противном случае может пропасть эмоциональная связь, которая “удобряет” отношения. Горячий секс, по словам тренера, подобен саду, в котором все должно цвести.


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